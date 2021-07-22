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亞馬遜旗下Alexa新增男性聲音選項　2013年來首見

▲▼亞馬遜、Amazon 。（圖／路透）

▲Amazon為旗下Alexa提供男性聲音的選項 。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

Amazon為Alexa添加一個新的聲音選項。以及一個類似男性化的的喚醒詞來觸發。

新的聲音選項實際上是在幾天前與Shaq和Melissa 等名人聲音的公告一起添加的，但在被 The Ambient 發現之前，它基本上沒有引起人們的注意。

目前的喚醒詞除了現有的Alexa、Computer、Echo和Amazon，這些詞已經用於 Alexa 多年，這次多了一個Ziggy，用戶可以將任一語音選項與任何喚醒詞一起使用。

亞馬遜一直堅持要為語音助理提供男性化的選項。

從2013年Amazon推出Echo以來，Amazon只提供聽起來像女生聲音的選項。根據紐約時報指出，「當被問到Alexa性別時，會回答“我不是女人或男人，我是AI”」，但Amazon仍在文書資料上用「她」來代表Alexa。

Apple 和 Google 分別為 Siri 和Google Assistant提供了多種語音選項。 這些公司都不再將特定的聲音與性別聯繫起來。例如Apple 的 Siri 選項顯示為Voice 1和Voice 2，而 Google 的選項則以多種顏色表現。

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