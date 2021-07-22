防疫在家也能找工作！　永康就業中心推出線上徵才活動

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推出線上徵才活動，請新鮮人及有求職需求的民眾把握機會，於7月25日前上網投遞履歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到疫情影響，畢業新鮮人在求職上較困難，有些行業受疫情影響，僱用上趨於保守，但仍有些產業逆勢成長，為減少接觸風險，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心推出線上徵才活動，於6月份試行辦理，頗獲好評，特於7月份再行辦理，請新鮮人及有求職需求的民眾把握機會，於7月25日前上網投遞履歷。

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永康就業中心表示，疫情期間無法配合廠商辦理實體徵才活動，為了減少民眾不必要的移動與接觸，特別推出線上徵才活動，7月份的線上徵才活動邀請36家廠商，提供超過1600個工作機會，產業面向多元包括製造業、數位科技業、綠能再生及服務業等，讓民眾在家也能找到理想工作，其中南科就有17家廠商參加包含台積電、宏捷科技、南茂、聯友科技、誠美材料、華美光學等大廠；永康地區也有統一實業、梅瑞實業、台灣穗高工業等7家廠商，本次徵才職缺30K以上超過6成，有工程師職缺達70K，請有找工作需求的新鮮人及求職民眾把握機會，於7月25日前上2021永康就業中心「永保安康」7月線上徵才活動」（https://reurl.cc/eEpGyb），欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560

另外永康就業中心也會於8月14日至8月29日再推出另一場「職得運轉」8月線上徵才活動，屆時會於官網公告。

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