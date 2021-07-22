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畢業即就業無縫接軌　雙軌計畫助青年培育職場競爭力　

▲勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，全面協助青年就業，更為企業培育所需人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，全面協助青年就業，更為企業培育所需人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，除幫企業栽培產業生力軍，也讓參加的訓練生藉由師徒制與業界零落差，自2012年推動計畫迄今，已有超過1600位青年學子參與，近3年雙軌畢業生的就業率更達97％以上，全面協助青年就業，更為企業培育所需人才。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌訓練旗艦計畫最大的特色就是能兼顧升學與就業，學生在求學過程中，每週2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練，勞動部將補助學生計畫就學期間一半學費，企業也會依訓練期間給予訓練津貼，除減少家裡經濟負擔也讓訓練生一畢業就馬上有工作，不僅能取得文憑也能累積職場經驗。

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▲勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，全面協助青年就業，更為企業培育所需人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年剛踏出中華醫事科技大學校門的王靜婷，透過雙軌訓練旗艦計畫充實的學科教育，及寶島光學科技公司的工作崗位訓練，不僅順利取得畢業證書，也獲得企業加薪留用晉升為儲備幹部，王靜婷坦言，工作及唸書同時執行偶爾會感到疲累，但很感謝有這個計畫協助，相較於其他同學還在尋職，讓她畢業即就業贏在職場起跑點。

此外，全數留用14位訓練生的天珩機械公司總經理邱正峰認為，人力資源是公司最重要資本，因此加深了「自己要用的人才自己培養」的信念，透過學校及企業的雙向溝通教導，成功培育公司的技術能手，快速補足人力缺口，未來也將持續提供雙軌訓練生名額，期望藉此成為公司的育才管道。

2022年度雲嘉南轄區參與雙軌計畫的學校共有4校、10科系、5大領域，合作產業如科技產業、精密機械、批發零售等共計47家事業單位，提供338個名額可供選擇，歡迎有興趣的青年學子可至雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）最新消息查詢，或洽雲嘉南分署06-6985945轉1307。

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