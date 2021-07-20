未來10大最夯職業！身心顧問、WFH是趨勢　職涯發展關鍵字快筆記

疫情肆虐不只影響了我們的生活，全球的工作型態、產業也連帶轉變，例如：WFH迫使人們居家遠端工作，部分職場人對「數位遊牧民族」產生興趣，開始思考如何把工作內容數位化，而前陣子世界經濟論壇（The World Economic Forum）也預測了在COVID-19之後，有哪些新興職業會是未來主要的競爭者？下列編輯整理了「未來最夯職業Top10」給大家參考：

未來最夯職業Top10：人機協作經理

▲未來最夯的10大職業。（圖／pixabay，下同）



未來最夯職業預測第10名為「人機協作經理（Human-machine teaming manager）」，現今人機共同存於一處，彼此相互合作、協作的趨勢並不少見，未來機器人出現在工作場所中的機率也只增不減，而人機協作經理便是負責在職場人與機器人間做協調管理者，幫助彼此無縫合作。若想朝這個職業發展的人，可以先朝機器人技術人員等相關職位開始累積經驗。

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未來最夯職業Top9：潮水建築師

未來最夯職業預測第9名是「潮水建築師（Tidewater architect）」，潮水建築主要是在美國南部沿海地區的建築風格，大型環繞式門廊＋斜坡屋頂是為了潮濕炎熱的氣候而設計的，可保護房屋免受低水位的淹水。而全球氣候變遷、海平面上升一直都是關注話題，想必也會是未來環境挑戰之一，因此預測潮水建築師一職需求會增加。

未來最夯職業Top8：網災預報師

根據世界經濟論壇的報告，2020年除了COVID-19不斷爆發之外，還有一災難來自網路攻擊，像是網路病毒勒索、駭客盜取資安等，而在現今科技突飛猛進，未來類似事件無法避免，因此未來最夯職業第8名「網災預報師（Cyber-calamity forecaster）」可是至關重要，能夠分析數據預測潛在威脅事件，大至世界組織、國家政府，小至企業、商家都是不可或缺。

未來最夯職業Top7：數據偵探

大數據時代不論是市場預測、數據分析、人工智慧都是未來趨勢，能夠分析、利用這些巨量資料的人肯定可以掌握市場發展，而未來最夯職業第7名「數據偵探（Data detective）」便是在做類似工作內容。有興趣的職場人其實可以從日常的社群媒體試試看，像是Facebook、Instagram或是Google Analytics等，你看得懂後台數據各自的意義嗎？你知道如何應用它們嗎？

未來最夯職業Top6：演算法審核師

未來最夯職業第6名是「演算法審核師（Algorithm Bias Auditor）」，演算法其實就是解決問題的邏輯推理，若是應用於電腦科學、數學之中則是輸入推理再自動輸出結果的步驟。像是前述我們有提到大數據，面對龐大的資料我們可以運用科技自動化整理、推算你需要的數據，不過自動化雖然便利也會出現偏差錯誤，而演算法審核師就是負責把關的人，盡可能把錯誤率降到最低。

未來最夯職業Top5：工作環境建築師

疫情期間不論是公司分流上班的順暢性，還是辦公室空間變動規劃，其實多少都與工作環境息息相關，而未來最夯職業第5名「工作環境建築師（Workplace Environment Architect）」就是累積這些經驗設計出更具便利性的公司環境，過去公司行號多是先考量硬體設備，但未來以人為本的辦公空間將會變成趨勢。

未來最夯職業Top4：XR沈浸式顧問

隨著疫情爆發，遠端工作讓視訊軟體使用率遽增，這些開發者也開始思考如何改良視訊軟體，使其更容易上手或畫面更逼真，而未來最夯職業第4名「XR沈浸式顧問（XR Immersion Counsellor）」也是因應這些AR擴增實境、VR虛擬實境、XR延展實境等科技而來的新興職業。

未來最夯職業Top3：智能家居設計經理

WFH迫使人們待在家的時間更長，工作生活密不可分，未來最夯職業第3名預測為「居家智能設計者（Smart Home Design Manager）」除了讓居家生活變得更方便之外，像是因應疫情需居家防疫，房屋室內規劃、家庭辦公空間等需求也與日俱增。

未來最夯職業Top2：身心顧問

不論是疫情帶來的恐慌，還是長時間與人隔離造成的不安，從2020年開始大家的身心靈肯定也遭受不小衝擊，未來最夯職業第3名預測是「身心顧問（Fitness Commitment Counsellor）」，如果你已經有相關經驗，編輯建議可以再延伸去學習一些科技系統，像是Apple Watch、FitBit等，兩者結合運用可達到預測與預防。

未來最夯職業Top1：WFH指導員

此次未來最夯職業被預測為第1名的即是「WFH指導員（Work from Home Facilitator）」，根據世界經濟論壇指出，不少WFH者回饋即使COVID-19過後也希望繼續遠端工作，加上科技進步飛速，WFH已經是不可否認的未來趨勢，因此指導員的角色就很重要，例如：協調員工與公司間的溝通，提供企業、員工遠端工作所需等。

以上未來最夯職業預測Top10，各位職場人有什麼看法呢？你目前的職業及技能能與這些新興職業相結合嗎？又或者是你已經有了學習目標了呢？

Source：weforum

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