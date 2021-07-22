　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

▲▼ 海邊,海灘,游泳,玩水,度假。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲案發當天氣溫炎熱，海邊湧入大批人潮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國熱浪來襲，一名15歲少女18日與友人來到海邊避暑丟球玩水，然而這卻是她惡夢的開端，當她轉身準備撿球的時候，一名17歲男子以歸還球的名義藉機攀談，緊接著把她拉進碼頭旁的深水區，性侵得逞。據悉，當時有上千名遊客在海邊，卻無人知曉少女遭侵犯一事，警方正全力展開追捕。

綜合每日郵報、太陽報等外媒報導，事發於英國南邊的伯恩茅斯（Bournemouth）海灘，18日下午3時30分左右，15歲少女與朋友們在水中玩球玩到一半，球突然噴飛並落在一名17歲男子附近。

男子見狀把球撿起、扔回少女手中，但也同時朝著她的方向前進，藉機攀談，接下來就把少女拉到伯恩茅斯碼頭（Bournemouth Pier）附近的深水區，性侵得逞。

儘管事發當天海邊到處都是人，但全都不知少女被性侵，直到女方事後報案，整起事件才被揭發。少女供稱，該名男子來自伯明罕，年約17歲，皮膚黝黑、身形偏瘦，身高約落在152公分至170公分之間，當天穿著深色泳褲，可能有巴基斯坦血統。

當地警方目前已針對此案展開調查，呼籲當天來到碼頭附近的人能檢查手中拍攝到的照片或影片，提供相關線索，鼓勵目擊者出面說明協助調查。

►尷尬片！他棒球場突求婚「女友嚇到狂奔逃走」　大螢幕還全程轉播
►滿腦子想賺比特幣！男不甩專業自己修挖礦機　設備爆掉被活活電死

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

最受歡迎香氛品牌！Jo Malone限量香氛禮盒組特價2299元

ET快訊
快訊／台新銀遭罰3000萬！　2分行理專挪用客戶3.47億
快訊／桃園特殊交友圈再爆6例！　去過家樂福、全聯
快訊／高捷驚傳觸電意外　1人無呼吸心跳
烟花颱風北轉　北市：可能無達到停班課標準
2周被偷剪6次電纜！屏東養殖戶氣炸打死賊：上次就這對夫妻
新北管制電子煙、加熱菸方案出爐！　最高罰5萬
727降級「八大行業離放寬還很遠」　陳時中透露「3件事」不會
快訊／新北幼兒園、課照中心726開放？　侯友宜鬆口回應
全民都打AZ也擋不住！醫揭最新研究：保護力「慘輸BNT 20
快訊／北市+11「萬華佔一半」　各區確診數公布
侯友宜：新北警戒降二級採階梯式　「脫口罩放在最後」
LIVE／北市+11例　柯文哲最新說明
Sandy「鏡頭被駭」 私生活照瘋傳　沉默2天發聲
快訊／北市公布3確診足跡！CITYLINK員工搭火車往返桃園
高雄連續21天零確診！陳其邁：明天公布微解封配套措施
快訊／新北最新足跡曝　連續4天待「這間銀樓」12小時
快訊／台中勤美誠品突休館！　全面清消
36歲男打莫德納後猝死！　被發現在家中身亡
快訊／烟花來襲明天停班課？　侯友宜回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子目睹不明白光　農場監視器影像證實

東奧落跑烏干達選手「留日夢碎」！申請難民遭拒　黯然搭機返國

中國再爆嚴重洪災！法新社提5疑問：防洪措施為何難阻悲劇頻生？

熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

被控助長鴉片類藥物氾濫　美國嬌生等4藥商支付7千多億和解金

遇河南「千年洪災」！韓國美魔女教授受困　嚇到哭：手機撥不出去

新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

怕疫苗副作用！24歲男拒接種慘染疫　「雙肺移植」狂喊後悔

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

韓國驚現「UFO低空劃過」！男子目睹不明白光　農場監視器影像證實

東奧落跑烏干達選手「留日夢碎」！申請難民遭拒　黯然搭機返國

中國再爆嚴重洪災！法新社提5疑問：防洪措施為何難阻悲劇頻生？

熱爆衝海邊！15歲少女撿球慘被「拉進水中」性侵　上千遊客沒發現

被控助長鴉片類藥物氾濫　美國嬌生等4藥商支付7千多億和解金

遇河南「千年洪災」！韓國美魔女教授受困　嚇到哭：手機撥不出去

新冠重症者插管前哀求「幫我打疫苗」　醫痛心：抱歉來不及了！

怕疫苗副作用！24歲男拒接種慘染疫　「雙肺移植」狂喊後悔

剛回到地球秒失言　貝佐斯：謝謝亞馬遜員工和客戶「幫我付錢」

IG限時動態文字能「自動翻譯」了！爆料：還將新增「獨家」功能

全國三級警戒降級　黃偉哲：台南防疫作為兼顧安全與健康

烟花來襲原水濁度恐狂飆　台水提醒民眾提早儲水節水

剛入手「地獄廚神」同款法拉利！C羅再曬2000萬勞斯萊斯鬼魅

北市開設街友避颱所　篩檢車今晚進駐北車、艋舺公園

中颱烟花牛步增強！北部中部明雨勢更大　各地風雨時程表曝光

《女力》王上菲撞見男友「和小三約會」　扮成「禮物」獻身慘被分手　

快訊／台新銀遭重罰3000萬！　理專挪用客戶3.47億

泰國首起混打後死亡！39歲女教師「接種科興＋AZ」...隔天發燒猝死

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

美日菲最新預測　烟花登陸地點曝光

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

麻省理工男3年無業！父母給800萬...竟轟爸媽

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

日媒：台積電熊本廠2023啟用　月產4萬片晶圓

尷尬片！棒球場突求婚　女友嚇到逃走

譚德塞讚東奧　又警告新一波疫情來襲

少女海邊撿球　慘被「拉進水中」性侵

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

重症者哀求「打疫苗」　醫：抱歉太遲了！

美副國務卿：台美加強政經關係

利物浦過度開發　遭世界遺產除名

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國

國際油價大幅上漲　追隨金融市場整體漲勢

更多熱門

相關新聞

7月不能衝海邊！海域場所、沙灘不開放

7月不能衝海邊！海域場所、沙灘不開放

解封後最想去哪？調查曝台人：最想見親友

解封後最想去哪？調查曝台人：最想見親友

網聊4個月！男海邊抓手「拉去無人建築」

網聊4個月！男海邊抓手「拉去無人建築」

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

用爸爸背抓屁股！狗熟練S型扭晃

用爸爸背抓屁股！狗熟練S型扭晃

關鍵字：

海邊

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面