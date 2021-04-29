網聊4個月！男海邊抓手「拉去無人建築」　她驚：第一次就這麼恐怖

▲與男網友見面，竟遇到變態。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「不要太相信人！」一名女網友害怕表示，與一名男網友聊了4個月，決定見面吃飯看海景，殊不知一到海邊後，男生露出真面目，緊抓原PO的手要去無人建築，甚至還熊抱騷擾，原PO多次掙脫，堅持要返家。好不容易上車後，男生還是緊抓原PO的手，詢問「要去我家看看嗎？」讓原PO相當崩潰。

一名女網友在《Dcard》透露，今年1月玩交友APP，與一名男生聊得不錯，一路聊到最近，過程中曾約出來2次，不巧都遇到事情而取消。直到昨（28）日，兩人終於約吃飯看海景，不料卻開啟一場惡夢。

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原PO至今一臉驚恐回憶，表示吃完飯後，兩人就衝去海邊看海，當時夜色昏黑，一邊聽著海浪拍打岸邊的聲音，一邊悠閒散步，過程中也有其他情侶觀浪，怎料走著走著，男方直接牽起原PO的手，「我尷尬想放開，他卻握緊，完全不覺得我不安。」

原PO見不對勁，反問「為什麼要牽？」然而男方一字不語，同時拉著原PO去周圍看看，更一度要去無人建築裡。機警的原PO一秒回絕，表示要返家了，但男方卻主動擁抱，嚇得原PO拚命掙脫，再度質問「幹嘛抱我？」

男生避而不答，只淡淡表示「旁邊有人」，接著轉身要對原PO熊抱，嚇得原PO再次掙脫。好不容易上車後，男方依舊緊抓著原PO的手不放，但原PO擔心行車中有危險，不敢反應過度。

每分每秒都好難熬，原PO只希望趕緊抵達目的地下車，但怪異的是，男方卻假裝沒事繼續閒聊，還一度邀請原PO到家裡看看，原PO一秒臭臉回絕。所幸最後平安到家，但原PO仍不安表示，之前聊天過程中，「完全沒有聊到曖昧或有顏色的話題，沒想到見面第一次就這麼恐怖，太會偽裝了。」

對此，原PO也呼籲男女們別太相信人，「無論在網路認識多久，見面要好好保護自己，還好他是有讓我回家，如果他把我載去他家、摩鐵或荒郊野外...出事就要上新聞了！」

▲過來人勸，千萬別搭對方的車！（圖／翻攝Dcard）



底下網友熱議，「本來就是見面才會現本性，竟然敢單獨直接上男生車，妳這樣真的算幸運的了」、「我也遇過只是吃飯或唱歌，就想在那邊亂來，建議不要上別人的車，就算再遠也要堅持自己搭車回家」、「如果這麼不喜歡，我覺得牽手的時候就要翻臉走人了，幹嘛一定要約會到結束，還是你期待他回答你為什麼要牽的答案，回答了就會給牽嗎？不會吧」。