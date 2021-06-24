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解封後最想去哪？調查曝台人：最想見親友、期待去海灘

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲解封後你（妳）最想做什麼事？（圖／pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情指揮中心23日宣布三級警戒又延長至7月12日，讓原本期待628後，能夠微解封的民眾大失所望。在悶了一個多月後，根據旅遊平台Booking.com的調查，發現近7成的台灣旅客在解封後，最想做的第一件事是「和親朋好友們相見團聚」！

Booking.com於今（24）日公布「解封後最期待的旅遊偏好」的調查發現，解封後第一優先想做的事情，有65%的台灣旅客希望和家人團聚、68%則想和朋友見面。另外，更有53%的台灣旅客表示「已為旅遊存好假，準備在未來解封時，享受更久的假期。」

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▲▼手機,好友,旅遊,聚會。（圖／pexels）

▲有68%的民眾，第一時間想和朋友見面。（圖／Pexels）

由於三級警戒期間，不少娛樂場所關閉，加上許多企業宣布讓員工在家工作，因此有66%的台灣旅客表示「正利用這段空閒時光好好規劃下一趟旅程」。而越南、哥倫比亞、中國則位居最期待利用這些時間來規劃旅程的前三名。

疫情緊繃的狀態讓不少人感到焦慮疲憊，許多台灣旅客渴望在解封後來場旅遊。然而，卻有73%的台灣人計劃在國內旅遊，希望在離家不遠的地方重拾旅遊樂趣；僅有25%的台灣旅客期盼能去較遠的地方旅遊，來舒緩對旅遊的渴望。

調查顯示，只有不到一成的旅客，會在解封後的旅行規劃滿檔行程，更僅有5%的旅人會在城市內旅行。但問卷中也觀察到，有高達6成的台灣旅客期待在即將到來的夏天前往海灘旅遊，希望透過在海灘上漫步來放鬆疫情以來的緊繃身心。

▼僅有25%的台灣旅客期盼能去較遠的地方旅遊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

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