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美國務院評投資環境　指台灣是區域全球重要市場

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲國務院報告指出，台灣是區域與全球貿易投資重要市場，為全球前25大經濟體之一。圖為台北市信義計畫區。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

美國國務院21日公布最新投資環境報告，指台灣是區域與全球貿易投資重要市場，且因為在半導體、5G等新興科技領域具備先進研發能力，在國際科技供應鏈扮演主導地位。

這份年度報告評估超過170個國家及經濟體商業環境，是由美國各駐外館處經濟官員分析撰寫而成。內容會被納入商務部國家商業指引，提供有意發展海外市場的美企參考。

在台灣部分，國務院報告指出，台灣是區域與全球貿易投資重要市場，為全球前25大經濟體之一，去年也是美國第9大貿易夥伴。此外，台灣擁有高技能勞動力，是全球供應鏈重要環節，同時是東亞運輸轉運中央樞紐、先進研發的主要中心。

報告表示，台灣在發展半導體、5G通訊、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等新興科技產品上，具備先進研發能力，因此在國際科技供應鏈扮演主導地位，是區域高科技供應鏈中心。台灣當局也積極與外國投資人建立夥伴關係，促進具韌性的區域生產網絡。

為了不受區域貿易紛爭造成的潛在供應鏈中斷影響，報告說，部分國內與外國投資人將台灣視為「戰略遷移替代方案」；台灣當局2019年1月也啟動方案吸引駐中國台商回流，以因應台灣關鍵電子製造業面臨的關稅升高問題，並分散風險。

在投資環境部分，報告表示，台灣歡迎且積極吸引外人直接投資（FDI），並與美國與他國企業建立夥伴關係。總統蔡英文政府計劃透過增加國內投資與FDI來刺激經濟成長，也會提供投資誘因，並運用台灣在先進技術、製造與研發的優勢來吸引外來投資。

至於台灣哪些產業最受投資人青睞？國務院報告指出，台灣金融、批發零售與電子業仍是外人鎖定的前幾大產業，但台灣吸引來自多種產業的美國投資人，包括先進技術、數位、傳統製造業與服務業等。

根據美國經濟分析局數據，美國是台灣第2大FDI單一來源國，僅次於荷蘭，2019年美國在台直接投資存量達173億美元（約新台幣4902億元）。

但報告提醒，台灣仍存在多個結構性障礙，包括過度或不一致法規；國內與國有企業在公用事業、能源、郵政、交通、金融與房地產等市場的影響；部分敏感產業限制外資持股；及對可能源自中國的資金進行法規審查等。

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