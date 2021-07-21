東奧選手村確診連爆！美國體操隊拒絕入住　「在飯店較安全」

▲美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運選手村迄今傳出多起新冠確診個案，讓各國參賽代表團感到擔憂。對此，美國女子體操代表隊決定入住鄰近飯店，教練蘭迪（Cecile Landi）直言，這是大家共同所做出的決定，且在飯店的環境中，能夠更好控制維護運動員的安全。

綜合紐約郵報、NBC NEWS等美媒報導，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）本周透過IG發布抵達日本訓練的照片，也在選手村外開心與他人合照。但團隊中的18歲替補選手卡拉（Kara Eaker）在日本訓練期間卻傳出染疫消息，隊友Leanne Wong則因密切接觸隔離中。

美國女子體操代表隊教練蘭迪（Cecile Landi）日前證實，全團將會住在鄰近飯店，「這是大家共同所做出的決定，儘管這對奧運經驗而言不盡理想，但疫情期間本來就無法做到完美，在飯店的環境中，能夠更好控制維護運動員的安全。」

It was also a decision that we all made together, we know it isn’t ideal for the Olympic experience but nothing is ideal during a pandemic we feel like we can control the athletes and our safety better in a hotel setting! — Cecile Landi (@CLcecile) July 19, 2021

美國體操協會20日則稱，體操隊原本就傾向入住飯店，而非為奧運1.1萬名選手準備的選手村。

文中提到，雖然奧運主辦單位竭盡全力不讓新冠病毒入侵選手村，但選手村17日仍傳出工作人員染疫的消息，18日2名入住選手確診，到了20日，捷克沙灘排球教練及運動員也染疫。

▼卡拉儘管已施打2劑疫苗，但仍在19日確診，成為美國奧運選手染疫首例。（圖／IG／Kara Eaker）

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