東奧選手村確診連爆！美國體操隊拒絕入住　「在飯店較安全」

▲美國「體操女王」拜爾斯(Simone Biles)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

東京奧運選手村迄今傳出多起新冠確診個案,讓各國參賽代表團感到擔憂。對此,美國女子體操代表隊決定入住鄰近飯店,教練蘭迪(Cecile Landi)直言,這是大家共同所做出的決定,且在飯店的環境中,能夠更好控制維護運動員的安全。

綜合紐約郵報、NBC NEWS等美媒報導,美國「體操女王」拜爾斯(Simone Biles)本周透過IG發布抵達日本訓練的照片,也在選手村外開心與他人合照。但團隊中的18歲替補選手卡拉(Kara Eaker)在日本訓練期間卻傳出染疫消息,隊友Leanne Wong則因密切接觸隔離中。

美國女子體操代表隊教練蘭迪(Cecile Landi)日前證實,全團將會住在鄰近飯店,「這是大家共同所做出的決定,儘管這對奧運經驗而言不盡理想,但疫情期間本來就無法做到完美,在飯店的環境中,能夠更好控制維護運動員的安全。」

