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里長鄧長安當街被打！1個月前才槓吳宗憲　車禍爆粗口遭2男痛毆

▲▼里長鄧長安當街被打！1個月前才槓吳宗憲　車禍爆粗口遭2男痛毆。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄧長安在現場牽車，不料擦撞後方一輛雙載機車，雙方爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯沛辰、游宗樺／新北報導

新北市永和區安和里長鄧長安日前槓上藝人吳宗憲，在臉書批評「把里長當打工仔」。不料事件剛告落幕，他15日隨即與人發生車禍，疑似出言嗆聲，當場遭人持鐵棍、大鎖打傷，雙方互控傷害，由檢警偵辦中。

40歲里長鄧長安15日晚間9點38分前往中正路599號前牽車，把機車移出人行道停車格，不料與後方一輛機車擦撞，雙方都連人帶車倒地。

當時22歲胡姓男騎士、後座21歲吳姓男子狼狽爬起，聽到鄧長安疑因疼痛罵髒話，頓時心生不滿，因此從車廂內拿出鐵棍、辣椒水攻擊洩憤。

▲▼里長鄧長安當街被打！1個月前才槓吳宗憲　車禍爆粗口遭2男痛毆。（圖／記者游宗樺攝）

▲胡、吳2人被帶回派出所，聲稱是鄧長安先罵髒話，他們氣不過才動手。（圖／記者游宗樺攝）

鄧長安不敵，逃到一間鞋店內求救，但胡、吳2人還不罷手，分持鐵棍、大鎖追進店內，繼續圍毆鄧長安，讓店員見狀嚇壞，趕緊打電話報案。中正橋派出所警方到場，立刻將兩人拉開，並協助將鄧送醫。

胡、吳2人被帶回派出所，聲稱是鄧長安先罵髒話，他們氣不過才動手。目前雙方互控傷害，警方已依法受理，全案移送地檢署。至於車禍部分，由交通分隊處理，確認雙方均無酒駕。

▼里長鄧長安（左）1個月前才因試劑捐贈槓上藝人吳宗憲（右）。（圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

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