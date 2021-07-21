快訊／18歲男深夜騎車載女友　路口自摔「撞上對向車」重傷慘死

▲機車橫倒在地，張姓騎士重傷不治。（圖／民眾提供）
記者游瓊華、莊智勝／台中報導
台中市北屯區東山路昨(20)深夜11時許發生一起死亡車禍，警方初步調查，張姓男子(18歲)騎著機車載邱姓女友(18歲)外出，經過東山路一段、祥順路二段路口時不慎自摔，與對向等待左轉號誌的自小客碰撞，張男當場重傷，經送醫搶救後宣告不治；而後座的邱女則是全身多處受傷。初步調查，雙方酒測值均為0，確切事故原因仍待釐清。
▼事故現場一片狼藉，安全帽、零件等物散落一地。（圖／民眾提供）
▲機車橫倒在地，張姓騎士重傷不治。（圖／民眾提供）
記者游瓊華、莊智勝／台中報導
台中市北屯區東山路昨(20)深夜11時許發生一起死亡車禍，警方初步調查，張姓男子(18歲)騎著機車載邱姓女友(18歲)外出，經過東山路一段、祥順路二段路口時不慎自摔，與對向等待左轉號誌的自小客碰撞，張男當場重傷，經送醫搶救後宣告不治；而後座的邱女則是全身多處受傷。初步調查，雙方酒測值均為0，確切事故原因仍待釐清。
▼事故現場一片狼藉，安全帽、零件等物散落一地。（圖／民眾提供）
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