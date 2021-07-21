陳時中被告嘆心灰意冷　江啟臣：心機蠻重的

▲江啟臣接受《千秋萬事》專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）



記者黃巈禾／台北報導

高端通過EUA，後續也遭疑有黑箱問題。國民黨主席江啟臣20日到台北地檢署按鈴申告，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端。陳時中20日則回應，讓人心灰意冷。對此，江啟臣21日批評，「不管是居心叵測或心灰意冷，我覺得陳時中實際上是心機蠻重的。」

江啟臣21日接受節目《千秋萬事》專訪時表示，作為一個政府的政務官和公僕，要服務的是人民，不是上司，人民要的是安全、有效、足夠的國際認證疫苗，「人民有一窩蜂跟你說，請趕快讓我打高端嗎？有嗎？沒有人吧！」怎麼去看高官打了什麼疫苗？有多少人把手臂拿出來留給高端？

至於在法律部分，江啟臣指出，全世界主流國家有哪支疫苗未經過三期臨床實驗，就拿到EUA？現在政府不要求高端做三期，甚至二期有沒有完成都不知道，6月10日高端公布的是二期類似期中報告的東西，二期真的解盲了嗎？政府有告訴我們嗎？這幾乎是全世界最低標準EUA給法，先不要談有沒有公開透明，「光這個標準，我們覺得天啊！怎麼可以這樣子給啊？」

江啟臣也提到，中間又爆發中研院士陳培哲說壓力太大，不應該以政治力干預科學，最後選擇退出審查委員，再來又爆出EUA的審查專家半數遭撤換，最後7月18日的審查會議名單不公開，到底誰在審查？誰通過EUA？會議記錄若再經過一兩個禮拜，誰會相信？如果這麼有信心、可以接受檢驗，就錄影。