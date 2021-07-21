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信義妹載110視訊「誤按1紅紐」糗歪　員警拒掛電話！網驚：每人必載

手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲員警回撥，要求原PO告知在哪裡！（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我做了一件很糗的事！」一名女網友哭笑不得直呼，今（21）日下載「110視訊」App，卻誤按「視訊撥出」的按鈕，發現撥打到警局後，嚇得原PO急忙掛掉，員警反撥關心，並要求報上個資與現處位址。當下原PO回應誤按了，但員警就是不願意掛掉話，原因曝光後，讓原PO既崩潰又尷尬直呼，「很慶幸執法從嚴！」

一名女網友在臉書《信義區三兩事》表示，日前看社團成員被跟蹤，所幸手機安裝「110視訊」App才挽救自身安全，看著對方狂推「勸女人一定要下載」，於是原PO在今日也好奇下載，結果糗翻了。

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▲▼勿按110視訊，警察狂問地點，下場超糗（圖／翻攝信義區三兩事）

▲「視訊撥出」超容易誤按！（圖／翻攝信義區三兩事）

原PO緩緩道來，打開「110視訊」接著摸索App功能，過程中卻不小心按了「視訊撥出」的紅色按鈕，發現接通到警局後，原PO嚇得趕緊掛掉，「結果不到1分鐘，三張犂的警局回撥，我立馬告知因為下載誤觸，連忙說抱歉！」

然而員警卻不肯掛電話，要求原PO告知身在何處，原PO苦笑解釋「我剛剛不是跟你說，我是不小心碰觸到嗎？為什麼還要問我的所在地點和資訊？」

心思細膩的員警才解釋背後原因，「小姐，我一定要確認你的身分，請你立即報出你的名字、家裡地址、還有出生年月日核對身分；否則如果你現在是被歹徒拿到手機威脅，那不是立即就有危險嗎？」

聞言，原PO才乖乖報上個資，接著崩潰自嘲「真是糗大了，但是也很慶幸執法從嚴！未來一定要記住這個App，因為讓我感覺很安心！」

▲▼勿按110視訊，警察狂問地點，下場超糗（圖／翻攝信義區三兩事）

▲網友也激推，可載「視訊199」的App！（圖／翻攝信義區三兩事）

文章曝光後，底下網友全被暖炸，「滿可愛的故事，這警官認真欸，值得嘉獎」、「想到上次我們車子卡在產業道路也是靠App救了我們，因為所在之處根本沒地址啊」、「感覺下載很容易被小孩誤按，好兩難」、「這個App很實用，可惜很少人知道，推薦大家下載」、「衝著你的分享就一定要下載了」、「順便宣導一下，除了視訊110外，也有視訊119可以報案，勤務中心人員會線上指導大家操作CPR」、「我上次誤觸，警察叫我小心不要亂玩，浪費社會資源」。

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