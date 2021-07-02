夜半高雄男駕駛囂張違停！警見行跡可疑尾隨　赫見竟是通緝犯

▲男子凌晨開車行跡鬼祟遭到警方鎖定，意外查獲男駕駛竟是名毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄員警在路上巡邏時見一輛汽車高速開過、形跡可疑，警方一路尾隨，直到車主違停上前盤查，意外發現對方身份竟是通緝犯！這起事件發生在今（2日）凌晨2點多，警方在新興區文橫一路盤查該車駕駛，意外發現車上的38歲曾姓男駕駛是名毒品通緝犯，立刻將人逮補。

警方指出，五福二路派出所巡邏員警2日凌晨2點多，執行加強轄區應停業場所防疫稽查勤務時，看到一部自小客高速開過，巡邏員警覺得可疑，便一路跟在自小客後方，員警最後看到男駕駛將車違停在新興區文橫一路上某巷內、立刻上前盤查，結果意外發現38歲的曾姓男駕駛是名毒品通緝犯。

▲男子凌晨開車行跡鬼祟遭到警方鎖定，意外查獲男駕駛竟是名毒品通緝犯。（圖／記者黃子倩翻攝）

曾男向警方供稱，自己租屋在附近，因為租屋在外、未收到開庭通知，並不是故意規避不到案，但男子遭到法院通緝是事實，後續警方宣讀權利及通緝案由後，仍當場將人逮捕並帶回派出所偵辦。新興分局分局長戴台捷表示，疫情警戒期間，除了防疫稽查相關工作，警方仍會持續加強深夜治安維護工作，並規劃重點場所巡視，以淨化治安，守護市民生命財產安全。

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