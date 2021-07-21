桃機採檢室5→19間卻沒補人力！陳時中：早上班機多會再加派人手

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

桃園機場自2日起實施入境旅客全面普篩，卻有機場第一線檢疫人員控訴，半個月過去了，採檢室從5間擴張到19間，但是，防疫採檢護理師人力卻沒有增加。對此，指揮中心指揮官陳時中再次說明機場邊境檢疫的政策與詳細措施，強調由於深喉唾液採檢不須檢疫人員一對一採檢，只是因為早晨時段班機較密集，才會出現人力不足狀況，近日將會再加派人手調度。

指揮中心表示，目前桃園機場每週航班旅運量入境尖峰時刻為週三、週五及週日等之清晨4時至7時，平均入境人數約400至600人，其他時段入境班機分散且旅客較少。入境普篩政策實施前，每日檢疫人員值勤人數白班約16至18人、夜班14至16人。政策實施後，每日檢疫值勤人數調整為白班17至22人、夜班14至22人。

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陳時中表示，由於某些清晨飛機連續來的比較多，所以在工作上確實有些分配不均，會再請桃園這邊將工作分配做得再仔細一點。另外由於現在是由旅客自己進行深喉唾液，會在候機大廳播放教學影片，所以旅客自己在採檢室進行採檢後，就可以拿出來交給相關檢疫人員，由於進行這樣的深喉唾液採檢一方面讓旅客不會在機場暴露太多時間，另一方面也比較不會引起交叉感染，若是直接採檢的話就會需要很多採檢人力，在專家討論之下，此方法不僅人力不需要那麼多，也可以降低採檢壓力，但由於考量上午來的班機較多，所以有計畫會再增加人力，預計這兩天就會報到，可以讓人力再舒緩一點。

指揮中心昨也發新聞稿澄清，檢疫人力調度係以旅運量多寡為主要考量，非以採檢站多寡為主，並機動調度一、二航廈人力互相支援，尖峰時段人力配置如下：

1.採檢站：目前機場採檢方式為深喉唾液採檢，係由民眾於採檢室內自行收集唾液檢體，不須檢疫人員一對一採檢。採檢站配置5至6名檢疫人員，專責處理19間採檢室之檢體，另有6至7名協勤人力負責引導旅客排隊及清消採檢室。

2.入境大廳：配置2至3名檢疫人員負責衛教及核對旅客填寫送驗資料，另有6至7名協勤人力協助分流及引導旅客、補充快篩試劑及送驗單等。