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335位「ROC選手」有望奪23金…但禁止放國歌！　國名、國旗也不准

▲▼東京奧運俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee, ROC）代表隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee, ROC）代表隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國數據分析公司「Gracenote」預測，本屆奧運美國可能以96面獎牌拿下全國第一，至於第二名的則是由縮寫「ROC」的俄羅斯奧會以68面獎牌拿下。今年的奧運賽場，俄羅斯因為禁藥問題，無法以完整國名出賽，但Gracenote仍預估，335名參賽的俄籍選手，依舊有望拿下21金、26銀、21銅的好成績。

2020年12月國際體育仲裁法庭裁定，俄羅斯因禁藥事件，未來2年無法以國家名義參加奧運、冬奧等國際大賽。不過選手只要提出沒有使用禁藥證明，或者掩蓋藥檢結果，就能以中立身份參賽，但規定不得出現國旗、國名和國歌。

▲▼東京奧運俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee, ROC）代表隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲選手服裝將以代表國旗色的白、藍、紅為主、俄羅斯奧會的標誌取代國徽。（圖／達志影像／美聯社）

因此本屆東京奧運，俄羅斯選手將以俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）的名義出賽，縮寫為「ROC」，而選手服裝將以代表國旗色的白、藍、紅為主、俄羅斯奧會的標誌取代國徽，金牌得主領獎時，現場也只會播放柴可夫斯基（Tchaikovsky）第一鋼琴協奏曲而非國歌。

《美聯社》指出，本屆奧運會對舉重和田徑兩項賽事對俄羅斯選手進行額外限制，例如只有俄羅斯選手在田徑項目必須進行額外的藥檢，舉重則是限制俄羅斯僅能派出1男1女參與賽事。目前ROC隊的奪牌主力放在體操、花式游泳（水上芭蕾）、角力、擊劍和柔道。

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