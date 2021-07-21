北市確診「皮膚科醫師」有打疫苗！指揮中心：5月中打過一劑AZ

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市政府20日公布一名「皮膚科職業醫師」案15493確診者，據了解該醫師已有打過疫苗。中央流行疫情指揮中心今證實，該醫師在5月中打過一劑AZ，沒有接種第二劑。

該名皮膚科確診後，因隱匿足跡引發關注。台北市副市長黃珊珊20日指出，案15493為一名皮膚科職業醫師，診所員工跟看診對象已被匡列，就如同台北市長柯文哲所言，很多人會隱匿足跡，疫調第一時間沒詳細告知職業、足跡，導致調閱電信足跡後才發現有隱匿不實狀況。

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台北市衛生局今表示，該確診個案為執業醫師，由於個案疫調刻意隱瞞相關足跡及接觸者，未能詳實提供資訊，經調閱電信足跡重啟調查後，顯示確診個案曾至賣場、健身場館，除重新匡列新增接觸者外，後續影響賣場、健身場所等營業場所停業消毒相關防疫作為，核其行為涉及規避及妨礙疫調作業情節，已違反傳染病防治法第43條第2項規定，處以罰鍰新臺幣16萬元。

另外，根據臺北農產運銷股份有限公司專案疫情調查，發現某攤商僅提報2名接觸者，後續詳細調查發現該攤商於第一時間未提供完整其所屬員工名單供衛生局匡列接觸者，有規避及妨礙疫調作業情節，涉及違反傳染病防治法第43條第2項規定，裁處罰鍰新臺幣6萬元。