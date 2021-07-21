加拿大「混打廠牌曝光」！專家提3接種數據：值得台灣學習

▲加拿大開放混打疫苗，成功提升施打率。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

近期台灣對於混打疫苗討論熱烈，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙團隊今（21日）早直播談全球新冠肺炎解封挑戰時，博士范僑芸指出，加拿大成功防堵Delta變種病毒，且自6月以來，加國開放不同廠牌COVID-19疫苗混打，成功提升疫苗施打率，已有半數民眾完整接種兩劑疫苗，陳秀熙也大讚加拿大的混打經驗值得台灣學習。

范僑芸解釋，加拿大疫情趨緩，可以歸因於疫苗施打率高，根據統計，自6月以來，加拿大人民接種1劑COVID-19疫苗比例約有7成，且有5成民眾已完整接種兩劑COVID-19疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲加拿大日前曾面臨疫苗不足問題。（示意圖／記者黃克翔攝）

范僑芸提到，加拿大日前曾面臨疫苗供應不足的問題，也為提升第二劑疫苗施打率，自6/1開放不同品牌疫苗混打，如果民眾第一劑施打AZ，第二劑可以打輝瑞或莫德納；若民眾第一劑接種輝瑞或莫德納，第二劑也可以選擇打輝瑞或是莫德納，且現在加拿大完整接種者中就有2成的人是混打不同廠牌疫苗。

陳秀熙指出，台灣可以參考加拿大的混打經驗與科學證據，他也大讚加拿大是疫苗施打率很高的國家，「非常值得台灣學習」。

此外，范僑芸指出，加拿大與台灣相同，皆嚴格控管邊境，禁止國外旅客入境與實施入境檢疫措施，成功防堵變種病毒大規模流行，也因加拿大疫情控制得宜，加拿大政府預計8月中就會開放美加邊境、9月開放國門，讓有完整接種疫苗的接種者入境，並會與各國研議疫苗護照，進入後疫情時代。