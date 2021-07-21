快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

▲東京奧運代表團選手被安排搭經濟艙赴日，引發爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

東奧代表團隨行官員搭商務艙，隨行選手卻被塞經濟艙風波延燒。時代力量立院黨團20日公布相關會議紀錄，踢爆機位分配是由奧委會防疫協調官張煥禎所拍板，但張澄清從未提過選手搭乘經濟艙一事。對此，時代力量立委邱顯智今天質疑，7月7日會議紀錄白紙黑字寫是由「防疫協調官」建議，怎麼可以說沒有講過？

邱顯智今天上午自錄影片質疑，張煥禎稱他沒有提過官員搭商務艙、選手搭經濟艙，但根據衛福部提供的「我國參加第32屆2020東京奧林匹亞運動會組團專案小組第五次會議紀錄」資料，白紙黑字記錄：「防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理」。

邱顯智說，這份會議紀錄資料非常清楚，這場會議是7月7日下午3點半透過視訊會議所召開，主持人為中華奧會主席林鴻道，呼籲相關單位應該要出面說明，「白紙黑字的相關情況下，怎麼可以說他們沒有講這樣的話？」如果會議紀錄有問題，應該更正會議紀錄，怎麼可以說自己從沒有說過官方提出的會議紀錄內容所記載的話？

▲時代力量立院黨團取得拍板選手搭乘經濟艙決策的會議紀錄資料。（點圖放大／邱顯智國會辦公室提供）