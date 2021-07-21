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快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

▲▼2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)滿載全國同胞的祝福與期望組團前往東京，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、科技政委唐鳳代表官方前來位選手送行打氣。此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲東京奧運代表團選手被安排搭經濟艙赴日，引發爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

東奧代表團隨行官員搭商務艙，隨行選手卻被塞經濟艙風波延燒。時代力量立院黨團20日公布相關會議紀錄，踢爆機位分配是由奧委會防疫協調官張煥禎所拍板，但張澄清從未提過選手搭乘經濟艙一事。對此，時代力量立委邱顯智今天質疑，7月7日會議紀錄白紙黑字寫是由「防疫協調官」建議，怎麼可以說沒有講過？

邱顯智今天上午自錄影片質疑，張煥禎稱他沒有提過官員搭商務艙、選手搭經濟艙，但根據衛福部提供的「我國參加第32屆2020東京奧林匹亞運動會組團專案小組第五次會議紀錄」資料，白紙黑字記錄：「防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理」。

邱顯智說，這份會議紀錄資料非常清楚，這場會議是7月7日下午3點半透過視訊會議所召開，主持人為中華奧會主席林鴻道，呼籲相關單位應該要出面說明，「白紙黑字的相關情況下，怎麼可以說他們沒有講這樣的話？」如果會議紀錄有問題，應該更正會議紀錄，怎麼可以說自己從沒有說過官方提出的會議紀錄內容所記載的話？

▲▼時代力量立院黨團取得中華奧會副主席張煥禎拍板選手搭乘經濟艙決策會議紀錄。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

▲時代力量立院黨團取得拍板選手搭乘經濟艙決策的會議紀錄資料。（點圖放大／邱顯智國會辦公室提供）

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