泡麵為何方→圓？他PO照驚呆網「何時改」　內行人曝2原因：貼心

▲網友好奇發問，為什麼泡麵的麵條是圓的？（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

實習記者高琳景／綜合報導

泡麵是許多民眾必囤的方便糧食之一，不過泡麵品牌百百種，不僅包裝不同，就連「麵條的形狀」也有所差別。就有一名網友眼尖發現，過去袋裝泡麵的麵體大多是方形，現在為何有些廠商卻改成圓形？有內行人點出背後兩大原因。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出某知名品牌的肉燥麵，向網友詢問「為什麼泡麵是圓的？」照片曝光後，網友們才紛紛驚呼「對耶！我沒發現，以前是方的現在是圓形…為什麼啊？」、「欸，不是方的嗎？」、「以前是四角的」。

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網友們笑回「就是變相漲價」、「不管是方的還是圓的，出來都是一條的，有差嗎？」、「因為它在講我們做人」、「凡事求一個圓」、「叫人做人要有規矩！沒規矩怎麼成方圓」、「無圓不成規」、「這樣好方便耶，方的我都還要對折」。

不過有內行人跳出來解答，表示袋裝泡麵的麵體做成圓形其實有2大原因，分別為「容易入鍋」和「節省成本」，因為碗幾乎都是圓形的，若將麵體做成圓形即比較方便消費者烹煮，「碗公是圓的」、「碗裝的是圓的，一致性，節省成本」、「跟碗麵同一製程，不用開2條產線，節省成本開銷」、「因為圓的是放在紙碗內的，方的是放袋裝的，只是圓形碗跟袋都可以」。

▼貼文曝光後，釣出不少網友解答。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）