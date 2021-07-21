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三星宣布8月11日舉辦Galaxy Unpacked發表Galaxy Z Fold 3等五大新品

▲三星已經確認在韓國當地時間8月11日晚上11點舉辦全球線上發表會。（圖／三星）

特約記者洪聖壹／綜合報導

早在今年 5 月，韓聯社就率先報導，三星將於 8 月份舉辦全球發表會，當時更流出Galaxy Z Fold 3幾近真實的規格。而本月初三星接受訪問時就已經透露舉辦“Samsung Galaxy Unpacked 2021”的時間定在韓國當地時間 8 月 11 日晚上 11 點舉辦，在稍早，這個時間正式被確認，台灣三星預告將以線上活動形式舉辦。

8月11日首爾直播

三星電子已經正式確認將於韓國當地時間 8 月 11 日晚間 11 點正式舉辦 Galaxy Unpacked，任何人都可以在三星官網、三星官方新聞網站，以及官方 YouTube 頻道觀看最新產品資訊。

根據官方所說，這場活動探討的是一個生活哲學：「好，就夠了嗎？」（Is “good”good enough?）。

官網裡面也說明：「在過去十年多的時間裡， 我們見證了智能手機的創新改變了我們的日常生活。除非您體驗到一些新事物，否則您可能永遠不會知道有些事情會更好。你可能永遠不知道你錯過了什麼。一旦你這樣做了，你可能永遠不會回去。」

說了這麼多，不管是文字還是圖片，都看不太出來這場活動的主角，不過根據三星電子向韓國媒體確認的消息，這場活動將推出兩款旗艦機包括三星Galaxy Z Fold 3、三星Galaxy Z Flip 3，兩款智慧表三星Galaxy Watch 4、三星Galaxy Watch Active 4，以及智慧耳機三星Galaxy Buds 2。

至於傳聞可是從頭到尾都沒有任何改變，Galaxy Z Fold 3 預計配備三顆都是 1200 萬畫素主鏡頭，一般顯示螢幕為 6.2 吋，打開為 7.4 吋，這次這兩塊螢幕更新率都會提升到 120Hz，處理器有兩個說法，一種說法是不會有高通S888 處理器版本，不過記者認為部分國家還是會有 S888 處理器版本，另外預計推出 12GB / 16GB RAM，256GB / 512GB 儲存空間組合，電池容量為 4400 mAh，支援 25W 快充，另外就是支援 S Pen。至於 Galaxy Z Flip 3 的正面螢幕變大，多了第二螢幕。

而正如同先前三星公開說明，Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch Active 4 將會是三星首款結合 Tizen OS、WatchOS 的 “One UI Watch”系統的穿戴裝置。

而真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2 傳聞加入雙麥克風設計進而提升降噪效果，而且價格將會更低。先前傳出的 Galaxy S21FE，確實有這款手機，不過三星考量到晶片整合不穩定等相關問題，所以還沒辦法確認推出的時間與國家/地區。

關於折疊旗艦Samsung Galaxy Z Fold 3 的一切

傳聞 Galaxy Z Fold 3 的可能價格約為 1,599 美元，也就是台幣 4.5 萬元上下，作為比較，Galaxy Z Fold 2 剛上市的價格為新台幣 71,888 元，同步推出的 Thome Brown限量聯名款建議售價則是新台幣 112,888 元。

設計方面從Ben Geskin釋出的渲染圖來看，顏色除了這次官方影片曝光的黑色，還有銀色跟綠色三款。螢幕顯示依然是這支手機主打強項。

不過LetsGoDigital發現，三星透過全新的設計專利，讓這產品進入手機跟平板模式變得更薄，而且更輕（比上一代輕12克），但是相對的該款手機預計配備了更小的螢幕，外部手機螢幕從上一代的 6.23 吋縮小到 6.21 吋，內部螢幕從上一代的 7.59 吋縮小到 7.55 吋，所以對很多人來說可能沒差，但從技術規格來看，還是要說它變小，另外兩片螢幕都跟上時代潮流，畫面更新率都支援 120Hz，讓使用者在切換時不會感受到落差。

在耐用性方面，這支手機將會採用三星第二代超薄玻璃，這片玻璃由 Samsung Display使用 Dowoo Insys生產的超薄玻璃，結合德商 Schott的玻璃基板和自家OLED面板組裝，藉此提升耐用度。不過，從最近的渲染圖來看，正面的面板可能會持續保留透過打孔螢幕，而不是先前冰宇宙傳出的螢幕下自拍鏡頭技術。

Samsung Galaxy Z Fold 3 支援 S Pen 已經不是新聞，現在問題是這個 S Pen 是會內建在 Z Fold 3 還是需要專用保護殼收納，但是這次的影片來說，已經可以明顯了解到答案是後者。不過因為 Galaxy Note 系列已經被取消，如果 Z Fold 3 開始能夠成為內藏 S Pen 的繼任者，相信會受到更多粉絲支持。

外傳 Galaxy Z Fold 3 相機可能跟三星Galaxy S21 Ultra 相同，以 1.08 億畫素廣角鏡為核心，搭配 1,200 萬畫素超廣角、1,000 萬畫素長焦、1,000 萬畫素潛望式變焦。續航力方面，根據 SamMobile 報導，Z Fold 3 配備 2,060mAh 和 2,215mAh 雙電池，具有更快的充電能力，但是續航不會比前一代還要長。

效能方面，三星Galaxy Z Fold 3 看起來是因為技術升級，所以售價相較先前便宜，許多人猜測 Galaxy Z Fold 3 將會搭載最新的高通 Snapdragon 888+ 或者三星 Exynos 9925，不過近期傳聞，該款手機使用的是高通 Snapdragon 888，也算還好啦！至少不是 S870。

記憶體方面預計使用 12GB LPDDR5 RAM 跟 256GB UFS 3.1 的 ROM，作為多工產品來說，這方面確實是比較弱一些。另外就是跟 S21 Ultra 一樣支援 S Pen、支援 5G、支援藍牙 5.2、WiFi 6，但是不支援 IP68防水防塵。

總體而言，Z Fold 3 在目前旗艦機來說，屬於中上水準，定位不是遊戲機，支援 S Pen應用、拍照跟 S21 Ultra 相同、螢幕小一點，但是機身更輕薄，仍算是商務定位當中的旗艦產品。

Galaxy Watch 4 Classic

根據 Android Headlines 報導，Galaxy Watch 4 Classic 可能會有 42 / 44 / 46 mm 等三種尺寸，以更完整的產品線對抗 Apple Watch，該款智慧表將會是首款搭載今年 Google I/O 2021 發表的 ONE UI Watch，所以跟三星的智慧型手機會有更無縫的連動關係。

智慧表上方配備新版康寧大猩猩玻璃DX / DX+，不鏽鋼表款使用的是最高階的 Gorilla Glass DX，鋁合金版本則是使用 Gorilla Glass DX+ 。三星 Galaxy Watch 4 Classic 具有 5ATM、MIL-STD-810G 等認證，戴去游泳都沒問題，售價可能超過 500 美元。

8 月 11 日正式公開

三星電子已經正式確認將於韓國當地時間 8 月 11 日晚間 11 點正式舉辦 Galaxy Unpacked。根據先前韓國媒體報導，Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Watch 4 Classic 以及新一代Galaxy Z Flip 3，兩款智慧表三星Galaxy Watch 4、三星Galaxy Watch Active 4，還有智慧耳機三星Galaxy Buds 2，共計 5 項新品都會在 8 月 11 日的 Galaxy Unpacked 2021 亮相，外傳 Galaxy S21 FE 也將在這場活動推出，不過同一份採訪內容當中引述三星的說明指出，該款手機碰上一些缺料問題，所以可能在今年晚些時間推出，倒是近期傳出更大支的 S Pen Pro 將會在這次活動亮相，一切都還是以三星官方公告為主。

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