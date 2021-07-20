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農曆六月好運TOP3！屬狗桃花朵朵開　「這生肖」愛情財富兩得意

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲農曆六月迎來高溫熱浪的同時，某些生肖也將迎來好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

2021年步入下半年，又是一個新的開始，在迎來高溫熱浪的同時，某些生肖也將迎來好運！誰是農曆六月的好運王？《科技紫微網》分別整理出愛情、事業、財富的生肖TOP3，快來看看你有沒有上榜。

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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▲屬狗單身者近期桃花朵朵開，要避免交到爛桃花。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

愛情運超旺TOP3

第一名：生肖狗

單身者：本月能感受到異性頻頻發出電流，可謂桃花朵朵開。不過，選擇多了也容易讓人陷入選擇障礙，可以和貼心朋友討論、評估，避免交到爛桃花。

有伴侶：心靈會處於純淨狀態，能夠毫無雜念的享受愛情，生活中的無奈也能被你順利消化、並拋之腦後，這樣的感覺很棒喔！

第二名：生肖豬

單身者：桃花開得很豔，受異性簇擁，對單身者來說福緣不淺，只要稍微主動，便能在情場中旗開得勝，但是不要興奮過頭了，要好好珍惜這得來不易的果實。

有伴侶：本月你的愛情生活很滋潤。和戀人相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動，濃情蜜意在你們之間散發，溫暖著你們的心。

第三名：生肖馬

單身者：異性緣很好，可以多參加一些線上聚會，認識朋友、展現魅力，心儀對象也會被你吸引，但一定要謹慎對待，並提防不要跌入愛情遊戲的陷阱。

有伴侶：之前的諸多誤會，有望在本月澄清。經歷風雨的你們將被雨後的彩虹所感動，能學會更信任對方、關懷對方，感情得以鞏固。

愛情運偏弱生肖

生肖雞

單身者：最近頭頂彷彿被烏雲籠罩，身邊的朋友總是對你小心翼翼，這樣的狀態怎麼有桃花敢靠近？趕快收拾起陰霾，露出燦爛的微笑，改變自己的磁場，才能召喚愛情。

有伴侶：明明是夏天，你的愛情國度裡卻飄著小雪。你們的戀愛熱度很低，因而拉開了兩人的內心距離，多點理解、關心，才能融雪升溫。

生肖羊

單身者：本月接觸異性的機會很多，但是很少能碰到心動的對象。月底你會覺得有些疲憊，對感情的熱度降低，這時不妨多和朋友們聚聚，轉移自己的注意力。

有伴侶：學會讓步是你本月的愛情課題，如果太執拗於自己的想法，與另一半難免會在許多問題上發生衝撞，感情易陷於緊張狀態。

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲近期屬龍的人可以期待獎金入袋。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

事業運超旺TOP3

第一名：生肖猴

處理手頭的工作如魚得水，效率很高，即便任務增加，也不會影響到你的休息時間。工作上毫無壓力感，心情也自在不少。

第二名：生肖龍

工作計畫提前完成的可能性非常大，但不能因此而有僥倖心理，腳踏實地才是提高效率的方法。另外，上司對你這段時間的表現算是滿意，說不定可以期待獎金入袋。

第三名：生肖虎

工作方面有新的想法，可能會提出新的方案或做出新的打算。應提前做好各種計畫，有利於快速有效地推動工作。

事業運偏弱生肖

生肖牛

本月有受困、難以突破的感覺，特別在上旬會遇到突如其來的任務，既艱鉅又不討好，不過別心急，找幾個能力出色的幫手，可順利度過難關。

生肖蛇

先前的努力沒有獲得預想的效果，讓你極度不爽，但想開點，戰場上勝負乃兵家常事，職場上也是一樣，付出不一定有回報，但不付出就一定沒有回報。

▲愛情運，事業運，財富運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲今年農曆六月，屬馬的人愛情財富兩得意。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

財富運超旺TOP3

第一名：生肖馬

靈活的思維，讓你在營財之路上左右逢源，不僅可拿到該拿的業務，大賺一筆，還得以結識多金又樂於跟你搏感情的朋友。

第二名：生肖蛇

本月中旬起你的財運有貴人相助。聽到資訊時要多留個心眼，說不定其中暗藏商機，就等著你去挖掘出驚喜。

第三名：生肖鼠

本月支出較多，但大部分都無法避免。近期收入相當不錯，但要注意不能因一時收穫而大手筆花錢，奢侈品應該少買些。

財富運偏弱生肖

生肖兔

財政方面時常亮紅燈，錢財流失嚴重。其實，和同事打關係不需要靠請客，只要待人真誠，人家就會記住你的好。

生肖雞

市場的不可預測性增強，直接波及你的投資收益。然而整天唉聲嘆氣也沒有用，不如找些免費的興趣轉移注意力，同時慢慢累積下一次的能量與籌碼。

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