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陳建仁：擴大台灣疫苗接種　期望未來3個月達65%

▲▼台灣出現血荒，蔡英文下令串聯全國，號召捐血活動，前副總統陳建仁也自願到場響應。（圖／小英之友會提供）

▲前副總統陳建仁。（資料照／小英之友會提供）

文／中央社

前副總統陳建仁今天在2021亞洲生技大會線上開幕式發表演說，他除了分享台灣精準醫學的未來展望，也談及台灣的疫情衝擊和應對。他表示，台灣應盡快擴大疫苗接種，期望未來3個月疫苗接種率可達到65%。

台灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會共同舉辦的2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2021），開幕大會今天透過線上方式舉行，陳建仁擔任致詞嘉賓並以「2030年精準醫學展望」為題發表演說。

由於全世界都面臨新冠疫情（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）衝擊，陳建仁分享台灣從去年至今如何以精準醫學方式面對新冠病毒。

陳建仁表示，台灣執行精準預防新冠疫情的政策，透過邊境管制、接觸追縱、居家隔離和精準檢驗，台灣沒有封鎖城市、大量篩檢，而是採用資通訊科技、大數據及人工智慧來預防新冠疫情；針對隔離民眾，政府也利用數位追蹤系統，確保民眾遵守政府規定。

陳建仁提到，2020年11月起，疫苗政策已成為預防新冠病毒的重點，如以色列從2020年12月開始增加接種比例後，新冠疫情的確診即死亡數都降低；但不是所有疫苗效果都相同，例如智利雖然接種科興疫苗比率高，但感染跟死亡率並沒有降低。

不過，陳建仁也表示，雖然台灣2020年新冠疫情控制良好，但2021年沒有取得足夠的疫苗供應，且加上Alpha變異株，5月開始爆發大規模流行病，一度每日約500多人確診，但政府嚴謹控制後，確診數已經下滑。

陳建仁強調，台灣應盡快擴大疫苗接種，而台灣在7月初約有9%人口接種疫苗，期望未來3個月65%人口都能接種疫苗。

談及精準醫學，陳建仁表示，過往的醫學準則是由同一套標準適應所有醫學，但目前已轉成分層醫學、精準醫學，以便確保提供病患正確的治療方法。

陳建仁表示，推展台灣精準醫學有兩項使命，第一是接軌國際上心血管疾病及癌症的解決方案，希望台灣能建立基因體、醫療保險的大數據平台，並針對心血管疾病、癌症與非傳染性疾病患者建立預防、診斷、治療、照顧系統。

陳建仁也說，政府也應發展預防流行病的方案，並與全球生物醫學及企業合作。

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