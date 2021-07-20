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726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

▲▼對「微解封」第一個週末，寧夏夜市攤商也做好準備。（圖／記者邱中岳攝）

▲專家認為，在726降級前，希望能先將沒有明顯感染源的病例清零。（圖／記者邱中岳攝）

記者張乃文／綜合報導

為了726可達到降級標準，全台除了提升疫苗施打率，專家也認為，把「沒有明顯感染源的社區傳染」清零，是最穩當的一件事。雖然整體是相對樂觀，但希望未來2週都沒有社區感染現象，才能完全放心。

對於726是否能如期降級，專家諮詢小組委員李秉穎今（20）接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，「我覺得蠻樂觀」，但仍有一但書，「我是希望，把所有沒有明顯感染源社區傳染清零，這是最穩當的」。

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李秉穎認為，如果未來一週，所有確診病例的感染源都是知道的，那解封就「完全沒有問題」，相對的，若這幾週還有出現找不到傳染源，那表示社區可能還有黑數、病毒找不到，此時完全解封，疫情會有擴大危險，所以沒有明顯傳染源個案這件事「是我最注意的一個事情」。

李秉穎說，如果有追溯到感染源，也意味著社區有黑數可能性很低，才會比較放鬆，因此最好兩週都沒有社區感染現象，也才能完全放心，不過還是以中央決策為主。

另外，對於本土疫情從5/16至今，李秉穎直呼是「很卓越的成績 」，以世界各國資料來看，台灣是一個小波就下去了，而這之中台灣人民的合作又尤其重要。

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