快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　2年前承包商　

▲高雄市政府工務局提供鑑定照片 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名高姓女子在鳳山三民路發生疑似觸電情況，結果不幸送命！現在高雄市政府工務局養工處找來中華民國電機技師公會鑑定技師來鑑定，晚間發出新聞稿表示：是2019年5月16日進行地下纜線故障致不亮，後來採架空線供電，承包商未將原地下纜線抽離釀禍。

工務局在23日晚間接近十點左右，急發新聞稿，表示養工處今會同中華民國電機技師公會鑑定技師、台電鳳山區營業處、高雄市政府警察局鳳山分局等相關單位，至鳳山區三民路295巷口鑑定編號縣口043路燈周邊民眾感電事故原因。新聞稿表示「鑑定結果指向三民路與三民路295巷口路燈於108年5月16日因地下纜線故障致不亮，後採架空線供電，惟承商未將原地下纜線抽離。經吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座之廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象。

▲高雄市政府工務局提供鑑定照片 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府工務局提供鑑定照片 。（圖／高雄市政府提供）

事發19日鳳山地區因豪大雨積水，致原地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，使該廢棄導線因積水產生漏電現象，不幸造成民眾高小姐感電事故。所以工務局強調：「市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線之承商相關責任」。

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