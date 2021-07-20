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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣日本距離短坐商務艙這麼重要？　王婉諭：不是誰下台就可解決

▲▼時代力量立院黨團20日上午舉行「行政調查避重就輕，台鐵改革刻不容緩」記者會。（圖／翻攝時代力量立院黨團臉書）

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智今再批體育改革沒解決問題。（圖／翻攝自時代力量立院黨團臉書）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運台灣代表團19日搭包機飛赴日本，但包括世界球后戴資穎等國手都搭乘經濟艙，隨行官員卻搭商務艙，引發外界重批。對於有些網友指出台灣到日本的距離短，坐商務艙真的這麼重要？時代力量立委王婉諭20日上午表示，體育署沒有事前向選手溝通才是最大問題，「現在不是誰下台就可以解決」，而是應該看到體育改革問題之所在。

王婉諭表示，實際上，這件事情不合理在於，4年前總統蔡英文才承諾選手出國比賽都能搭乘商務艙，卻無法實現承諾，同時也沒有事前向選手溝通。

王婉諭說，現在不是誰下台就可以解決問題，因為持續都有官員的替換，應該面對的問題面對了嗎？該解決的體育改革問題解決了嗎？事實上都還是沒有，應該好好面對體育改革，不是只有口頭說說而已，而是要看見問題之所在。

對於媒體詢問中華奧會長期被主席林鴻道、其兄101前董事長林宏明等人把持，在體育改革後仍然繼續擔任要職，王婉諭說，這部分社會自有公評，如果適當的話，為什麼社會還是有這麼多批評，許多選手也心灰意冷不敢有更多期待？

另外，時代力量立委邱顯智批評，以現在這樣的情況，誰敢叫教育部長下台、體育署長下台？是不是又換這次也搭商務艙的體育署副署長來當署長？要為台灣爭光、參加奧運的選手坐在官員後面的經濟艙，「你（官員）這樣坐的下去嗎？真的是非常佩服你欸！」

邱顯智說，官員搭商務艙也是用人民辛辛苦苦的納稅錢，教育部、體育署應該給國人清楚的交代，進行徹底的體育改革。

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