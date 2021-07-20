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高雄副市長帶隊興達港漁市宣導　「肩並肩」要遊客保持社交距離

▲民眾到興達港被工作人員要求隔開一點，發現有市府官員卻都靠很近 。（圖／民眾提供）

▲民眾到興達港被工作人員要求隔開一點，發現有市府官員卻都靠很近  。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄知名興達港觀光漁市微解封第一個周末出現不少採買人潮，但卻有民眾控訴，他與家人到興達港漁市觀光，遭市府人員要求要隔開，但隨後他卻看到兩個身穿市府背心的官員肩並肩講話，卻沒人上去勸導，質疑官員沒有以身作則，而照片中身穿紅色背心的就是高雄市副市長林欽榮。

▲民眾到興達港被工作人員要求隔開一點，發現有市府官員卻都靠很近 。（圖／民眾提供）

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▲民眾到興達港被工作人員要求隔開一點，發現有市府官員卻都靠很近 。（圖／民眾提供）

周末高雄興達港觀光漁市人潮湧現，一名阮先生怒控，18日當天他與家人到漁市買東西時，遭現場人員要求不要靠太近，但隨後有兩個身穿高雄市防災應變中心背心的官員身體靠在一起講話，後面還有人舉著宣導手板，卻沒人上去勸導要隔開一點，阮先生質疑：「為什麼他們可以這樣，我們買東西跟家人站比較近，但都是同住同車家人，工作人員就過來說要隔開一點，為什麼不去跟官員講，穿背新工作人員回說他們是有權力這樣做」

他質疑自己與家人同住同吃同車，卻被要求隔開，宣導官員是不是也該以身作則，投訴1999也沒有下文。仔細比對當天高雄市副市長林欽榮恰巧在臉書分享到場稽查的畫面，他帶隊巡視興達港漁夫市集及周邊攤集場，了解相關防疫措施情形。

▲林欽榮臉書PO出18日當天到興達港視察 。（圖／翻攝林欽榮臉書）

▲林欽榮臉書PO出18日當天到興達港視察 。（圖／翻攝林欽榮臉書）

高雄市經發局回應，民眾反映的內容，屬於市府同仁的公務執行範圍。根據CDC公告，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，須維持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離。市府同仁為防疫人員，當天於觀光魚市場執行防疫及人流分流、討論相關防疫措施與督導作業，屬於防疫工作以及公務性質必要性活動，並依相關規定佩戴口罩，市府將持續要求防疫措施落實，提供市民朋友安心的消費環境。

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