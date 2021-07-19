陳柏惟突破盲點質疑「回程搭商務艙」：不就表示回來很危險？

▲對於戴資穎曝光的「經濟艙事件」，體育署回應回程會讓選手搭商務艙。（圖／翻攝IG）



記者林彥臣／綜合報導

教育部長潘文忠與體育署長張少熙19日晚間7點半臨時召開記者會，針對戴資穎曝光的「經濟艙事件」說明表示，因為防疫考量才讓選手搭經濟艙。對此立委陳柏惟突破盲點表示，「搭經濟艙是考慮安全，回程改商務」， 不就表示回來很危險？

體育署長張少熙指出，這架包機商務艙總共36個位置，安排6位醫療人員、23位總教練、教練，其他7位隊職員、領導。

張少熙說，36個商務艙是隔一起坐，因為防疫協調官建議，選手旁邊若坐其他人，一旦染疫會整個受影響，當時才接受協調官的建議，把選手前面後面左右安排全部沒人，不會影響選手，也不會影響別人，當時是以安全為最大考量。

▲體育署當初以「防疫考量」讓選手搭經濟艙，立委陳柏惟突破盲點「那不就表示回程很危險」。（圖／記者屠惠剛攝）



立委陳柏惟卻無法接受這個解釋，「搭經濟艙是考慮安全，回程改商務，啊如果你們說的沒錯，不就表示回來很危險？」

網友在陳柏惟臉書留言表示，「就只會要選手相忍為國啊！」、「辛苦你們這些選手了，那個黑機關還是無人可管」、「請坐商務艙的7位非選手自付費用」、「這議題別放過，體育署的那些官真的可以滾了，生雞蛋某，放雞屎有！」、「那些行政人員，到底哪來的自信搭商務艙，然後代表台灣出賽的選手搭經濟艙」。