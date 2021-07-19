東奧代表國手全搭經濟艙掀怒火！潘文忠：已安排回程全搭商務艙

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

記者蔡玟君／台北報導

台灣東京奧運代表團今（19日）啟程前往日本，但選手卻全部搭經濟艙，引起民眾怒火。教育部部長潘文忠除與體育署署長張上熙一同鞠躬道歉，也表示選手回程因賽事不同，因此會分批返台，這部分都已做好商務艙訂位。

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▲2021東京奧運台灣代表團今日(7/19)前往東京，此行我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

媒體詢問，潘文忠去年3月6日備詢時表示全部都坐商務艙，是否是施政跳票？潘文忠回應，當時確立當我們的選手代表國家到國際參加賽會，尤其像奧會這樣全球最高等級賽會，要坐商務艙，這次因為疫情嚴峻在有關防疫團隊的討論，認為以專機、尤其整個主要團隊成員要出發時間，專機方式是比較可以避免跟其他旅客有交互，避免疫情上的危機。

▲我國奪牌希望濃厚的羽球選手周天成、戴資穎、舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱都在今天前往東京，其餘選手將分梯前往東京參與比賽。（圖／記者湯興漢攝）

潘文忠表示，因專機有限制，確實也造成無法在這次專機前往過程中讓選手都能搭商務艙，他認為最遺憾是專機防疫上有他的需求跟必要性，但在有限商務艙中，也應考量選手有特殊考量應該優先。

潘文忠也表示，後面還有幾個梯次因為賽程比較後面會分批前往，，已經都做好規劃跟訂票都會搭商務艙，回國因為賽事不同回國也會分批返國，這部分也都駔好商務艙的定位，所以確實除了這次專機其餘分批前往或返國，都是搭乘商務艙。