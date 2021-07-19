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桃園1800多家娛樂場因疫情停業　減徵娛樂稅逾4700萬

▲桃園1,800多家娛樂場因疫情停業，減徵娛樂稅逾4,700萬。

▲市長鄭文燦表示，桃園因疫情減徵娛樂稅逾4,700萬。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情爆發，三級防疫警戒管制5度延長，桃園市上千家KTV、網咖、娃娃機被迫無法開店營業，影響市府娛樂稅收。市長鄭文燦19日表示，疫期桃園依法停止營業的娛樂場所有1,800多家，市府主動幫他們在停業期間停徵娛樂稅，兩個半月減收了1,700多萬元，另外11家高爾夫球停徵的娛樂稅是3,000萬元，共減收4,700多萬元。

▲桃園1,800多家娛樂場因疫情停業，減徵娛樂稅逾4,700萬。

▲娃娃機店也是停業的娛樂場之一。（圖／ET資料照）

桃園市每年娛樂稅的徵收，對市府而言是重要的稅收之一，該些行業包括有KTV、網咖、娃娃機、高爾夫球場等等。今年因本土疫情爆發，考量疫情嚴峻，為了防堵疫情發展，避免群聚，政府實施三級防疫警戒管制，各娛樂場所被迫停業，政府也主動減徵娛樂稅。

根據桃園市政府稅務局資料統計，自5月15日起至7月12止，減徵KTV、網咖、娃娃機、高爾夫球場查定類娛樂稅家數有1813家，7月12日以後因部分微解封，如高爾夫球場可戶外之下，娛樂稅將不再減徵。

另外，因為疫情，餐廳、飯店無法內用部分，政府也協助減徵房屋稅部分，其中，5、6月份房屋稅有2,835件，包括：飯店旅館申請關樓停用減徵房屋稅件數37件、267萬元、餐飲業者暫停內用申請減徵房屋稅件數34件，74萬元，
減徵金額為831萬元。由於，三級防疫警戒管制仍未真正解封，估計娛樂稅減徵金額持續增加。

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