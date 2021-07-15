單輪手推車運傷患勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！秘技曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蕭姓阿嬤(80多歲)摔倒在芭樂田田埂，警消人員到場後，一看老人家已經動彈不得，隨手便拿起一旁的單輪手推車，將蕭阿嬤搬進車內，但怎麼使勁都沒辦法推出，現場另一名阿嬤(91歲)一看便說「我來啦」，只見她非常熟練推著手推車，不到1分鐘便將阿嬤推到大馬路，送交消防員送醫救治。

▲彰化90歲阿嬤神救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

前(13)天下午田中分局社頭分駐所巡佐王耀模、警員梁哲政，接獲民眾報案稱轄內社頭鄉復興路高鐵橋下1處芭樂園內，有1名蕭姓阿嬤跌落田溝間。

王等2員趕往現場後，發現蕭阿嬤精神不濟、身體虛弱地跌坐在田溝間，低聲呻吟、動彈不得；老阿嬤雖意識尚清楚，惟仍無法正常、清楚地表明身分，王等2員除設法查證、核對其身分、找尋家屬外，並偕同鄰近田地的果農、消防人員同心合力，小心翼翼地將老婦人從田溝裏搬運上來。



因為果園地形不利於使用擔架，員警靈光一閃，借用果農平素在園內搬運水果的小推車，讓阿嬤坐進推車內，但怎麼使勁推就是推不動，最後果園內1名90多歲阿嬤神救援，阿嬤說「來，我來啦！」原來要使用單輪手推車有撇步，「輪仔後面有兩根鐵柱，要抬起來才推得動」，果真一抬就推動了。

最後3人將老婦人從果園內平穩送出果園，安置到停在道路旁的救護車上，由消防人員送至員榮醫院救護。

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