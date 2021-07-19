　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列間諜軟體爆監控　名單上有逾5萬全球政要、記者

▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲外洩的這份清單列有超過5萬個智慧型手機號碼，據信這些號碼持有人是自2016年以來，NSO集團的客戶視為利害關係人的人士。（示意圖／pakutaso）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

華郵和衛報等多家媒體今天報導，以色列NSO集團被控向各政府提供的間諜軟體，與一份5萬個手機號碼的清單有關，號碼持有人包括全球維權人士、記者、企業主管和政界人士。

美國「華盛頓郵報」、英國「衛報」和法國「世界報」（Le Monde）等17家國際媒體聯合調查報導，以色列網路情報公司NSO集團和其開發的惡意軟體「飛馬」（Pegasus），被用於監控記者和人權倡議者。

至少自2016年起，以色列NSO集團和飛馬軟體便一再躍上媒體頭條，當時研究人員指控它協助監視阿拉伯聯合大公國一名異議人士。

根據報導，外洩的這份清單列有超過5萬個智慧型手機號碼，據信這些號碼持有人是自2016年以來，NSO集團的客戶視為利害關係人的人士。

華郵說，這份清單是由總部位於巴黎的非營利記者組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）和國際特赦組織（Amnesty International）共享。報導說，其中實際成為目標或被監控的人數不明。

華郵說，清單上有1.5萬個號碼持有人在墨西哥，包括政治人物、工會代表、記者和政府批評者。

據報導，有些在清單上的手機號碼持有人已經身亡，例如在洗車場遇害的一名墨西哥獨立記者。他的手機下落不明，也不清楚是否曾遭駭客入侵。

印度調查新聞網站The Wire報導，清單上有300個手機號碼來自印度，持有人包括政府部長、反對派政治人物、記者、科學家和維權人士。

The Wire說，這些號碼持有人包括「印度斯坦時報」（Hindustan Times）、「印度人報」（The Hindu）、「印度快報」（Indian Express）等主流媒體旗下40多名印度記者以及The Wire兩名創始編輯。

華郵說，調查證實，清單上有37組號碼的手機裝置曾遭飛馬嘗試入侵成功，其中包括與沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）關係密切的兩名女性；哈紹吉2018年遭沙國派出的暗殺小組謀殺。

「衛報」報導，清單上的號碼持有人，包括法新社、「華爾街日報」、美國有線電視新聞網（CNN）、「紐約時報」、卡達半島電視台（Al Jazeera）、法國24 （France 24）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）、新聞調查網站Mediapart、西班牙「國家報」（El Pais）、美聯社、世界報、彭博、經濟學人、路透社和美國之音記者。

加拿大多倫多大學（University of Toronto）網路研究機構公民實驗室（Citizen Lab）和國際特赦組織此前曾報導，半島電視台記者和一名摩洛哥記者的手機曾遭飛馬軟體入侵。

華郵說，在國際媒體聯手追查下，已確定其中1000多個號碼的持有人身分，其中包括數名阿拉伯王室成員、至少65名企業主管、85名人權工作者、189名記者、600多名國家元首、總理和內閣部長等政治人物和政府官員，這些可能被監控對象遍布於全球50多個國家。

報導指出，清單上的許多號碼集中在10個國家，包括亞塞拜然、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧安達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

NSO集團今天針對「禁忌故事」報導發出聲明否認，指稱報導「充斥錯誤的假設和未經證實的說法」，並揚言提出誹謗告訴。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
吳亦凡「下半身褲檔照」搭訕SNH48女星！網對比錄影穿搭：一
確診家教男「恐怖10天」移動全靠公車　急追軌跡
打莫德納8小時後猝死！　高大成曝1關鍵喊：政府不要怕賠償
莫德納第2劑大魔王！女護理師「狂飆41度」：先被副作用搞死
獨／新北短期商務客確診！　停留高雄一段時間
印度神童最新預言！點名「台灣」要注意　曝全球崩潰時間點
快訊／林口三井員工確診！　7／19急停業一天消毒
三倍券要來了？　4大產業將受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？　專家揭「1原因」：很正常

南韓文武大王號再增179確診！累計82%艦員中招　返航軍機明抵韓

印度神童最新預言！點名「台灣」有1點要注意　全球崩潰時間點曝

以色列間諜軟體爆監控　名單上有逾5萬全球政要、記者

打疫苗偶遇前夫當志工！他幫填表格...網美感動：離婚還記得我資料

全球智商排行榜曝！台灣、中國並列第5...竟小輸北韓　新加坡奪冠

英國解封後　單日確診恐飆至20萬！2關鍵失守可能回歸封鎖

17天114醫殉職！印尼95%醫護已接種病歿數還在升　政府急打加強劑

金正恩禁年輕人瘋K-pop、喊「歐巴」！　違者關15年最高處死

這6國「率先解封」現況曝光！確診數都狂飆　要學會與病毒共存

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

超驚悚「巨型人頭」漂浮東京上空！裝置藝術熱氣球網嚇壞：會做惡夢

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？　專家揭「1原因」：很正常

南韓文武大王號再增179確診！累計82%艦員中招　返航軍機明抵韓

印度神童最新預言！點名「台灣」有1點要注意　全球崩潰時間點曝

以色列間諜軟體爆監控　名單上有逾5萬全球政要、記者

打疫苗偶遇前夫當志工！他幫填表格...網美感動：離婚還記得我資料

全球智商排行榜曝！台灣、中國並列第5...竟小輸北韓　新加坡奪冠

英國解封後　單日確診恐飆至20萬！2關鍵失守可能回歸封鎖

17天114醫殉職！印尼95%醫護已接種病歿數還在升　政府急打加強劑

金正恩禁年輕人瘋K-pop、喊「歐巴」！　違者關15年最高處死

這6國「率先解封」現況曝光！確診數都狂飆　要學會與病毒共存

她染疫後「坦白接觸史」被趕出家門！致10親戚隔離　父怒斷絕關係

大樓飄「死老鼠惡臭」1年多！住戶揪出神秘租客惹禍：像活在豬圈

解決「得點圈之鬼」吳念庭　張奕：很榮幸！自信心提高

14年前變態性侵高中女...他尾隨短裙女進公寓　撲倒侵犯不成搶哀鳳

法拉利與機車相撞驚悚直擊！騎士噴飛「空中轉一圈」重摔

被說二手貨…蕾菈爆粗口「我想怎樣就怎樣」不忍了！18歲懷孕生女藏辛酸

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

「仙氣貓」露逆天長腿顧店！　完美線條美暈1.5萬人：都在看屁股

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？　專家揭「1原因」：很正常

全台首家　元大證提供Nasdaq美股即時報價

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

越南疫情大爆發！一天5887人染疫

東奧工作人員把女工讀生「拖到主場館觀眾席」性侵

啪啪啪太大聲遭抗議　辣人妻下海月撈70萬

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

東奧首例確診選手　國籍曝光

美確診「2周暴增135％」　官員憂今秋疫情

英國今大解封！專家：這是預謀殺人

《辛普森家庭》神預言再+1　預測他7年後上太空

他活了21年驚覺「姐姐才是生母」

西歐百年洪災　比利時增至31死163失蹤

美網球天才女將高芙確診！　無緣東奧

英奧運田徑隊8人隔離！　確診者同機

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

快訊／吳亦凡首發聲「我已忍無可忍！」

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面