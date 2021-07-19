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「5生肖」本周財運超級旺！屬馬者可買張彩券...有機會中大獎

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲5生肖本周事業運、財運雙雙上漲。（示意圖／www.pakutaso.com）

實習記者黃品臻／綜合報導

新的一周即迎來威力彩頭獎上看7億，運勢命理網站「生肖運勢天天看」也公佈本周最幸運5生肖，不但有貴人相助，讓事業、工作順順利利，還有加薪、升職的機會。

根據運勢命理網站「生肖運勢天天看」報導，本周在工作、財運、桃花最旺的生肖，有屬馬、蛇、猴、雞、龍的人，將迎來近期的好運高峰，尤其屬馬的人本周可買張彩券試試，有機會中大獎喔。

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1.屬馬

生肖屬馬的人本周會有貴人指路，不但財運亨通，還有機會獲取大筆錢財，尤其週四「六合」、週日「三合」，往財富自由更邁進一步；工作上也是得心應手，能獲得上級的信任與支持，薪水、獎金將有大幅度的提升。

2.屬蛇

生肖屬蛇的人本周能夠一帆風順，好事多多，週五「六合」、週六「三合」，能有很大的進步，工作及學習都容易擁有好成績；另外求財也會順利，收入不但可觀，財富運勢也大大提升。屬蛇的人本周特別適合與朋友們聯繫感情，可以迎來更多好運，但同時也要注意防疫。

▲正妹/美女/狗。（圖／翻攝自pakutaso）

▲屬蛇的人本周特別適合與朋友們聯繫感情，可迎來更多好運喔。（示意圖／翻攝自pakutaso）

3.屬猴

生肖屬猴的人這周會有貴人，可說是時來運轉，要好好把握機會。週一「三合」、週二「六合」，事業上會有所收穫，不但是升職或得到難得的進修機會，且收入變高、存款變多，生活水平也將隨之提高，購物無壓力，想買什麼就買什麼，太開心了。

4.屬雞

生肖屬雞的人本周會萬事如意，週一「六合」、週二「三合」，事業運好、工作順利，能透過發揮自己的聰明才智升職、加薪；另外也會迎來財運上的「開門紅」，有貴人相助讓財庫賺得滿滿，手裡錢多到數不完，十足的有錢人。

5.屬龍

生肖屬龍的人本周是越往後面幾天運氣越好，週五「三合」、週六「六合」，工作上容易事半功倍，且生活上能夠無憂無慮，整個人心情愉悅、狀態好。另外在週六「咸池」桃花逢「六合」，單身的人有機會遇到一見鐘情的伴侶，已婚的人也會和伴侶更加恩愛。

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