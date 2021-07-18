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大小馬悠逛高雄大街路人看傻　主人3個月前「騎機車溜馬」被罰

▲高雄蔡姓男子飼養的兩匹馬，又跑去逛大街，警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄蔡姓男子飼養的兩匹馬，又跑去逛大街，警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

又見馬散步！今年四月份才因為牽馬到馬路散步的蔡姓男子，當時被警察開了2張罰單，但他還是不怕，就在17日晚間又再一次被民眾目擊在三民區的同盟三路以及中華橫路口遛馬，警方抵達現場之後，再次對他開出罰單。

17日晚上19時多左右，民眾目擊三民區同盟三路、中華橫路口有一匹大馬跟一匹小馬在馬路上散步、妨害交通。員警到場發現，確實有一大一小之馬匹在道路上行走、妨害交通，經通知飼主到場後，依《道路交通管理處罰條例》開單告發，並通報動物保護處。

▲高雄蔡姓男子飼養的兩匹馬，又跑去逛大街，警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄蔡姓男子飼養的兩匹馬，又跑去逛大街，警方開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

馬主人蔡姓男子自認為馬兒乖巧，平時把牠們綁在同盟路上一片草地上吃草飼養，沒想到，馬兒趁繩子鬆綁時，大搖大擺走到馬路上，驚嚇到用路人，民眾發現馬隻在道路上行走、妨害交通，影響用路人安全，所以報警。

不過這已經不是對蔡姓男子首度開罰，在今年4月10日下午4點左右，民眾也報案表示，三民區同盟三路與力行路口有一機車駕駛直接在道路上「遛馬」，相當危險。轄區三民派出所的員警前往查看，果然在同盟三路與中華橫路旁之草坪找到該名54歲的蔡姓駕駛跟他的飼養的馬匹，最後吃上了2張罰單。

▲民眾拍下一名白髮翁沒有戴安全帽，公然在大街上遛馬 。（圖／翻攝《高雄人大小事》）

▲民眾拍下一名白髮翁沒有戴安全帽，公然在大街上遛馬 。（圖／翻攝《高雄人大小事》）

據了解，蔡姓男字居住於鼓山區，他覺得小馬很乖，會跟著他跑，不會亂竄，才沒使用交通工具運送，讓小馬跟在他機車後方，這個行為讓後方的機車騎士用行車記錄器拍了下來，同時上傳網路，才讓整起事件曝光。

高雄市三民一分局表示對於蔡男未牽繫其飼養的寵物馬，疏縱於道路上行走、妨害交通，影響用路人安全，及本人騎乘機車未戴安全帽之行為，依違反道路交通管理處罰條例第84條及第31條第6款掣單舉發，並通報高雄動物保護處前往查處是否有違反動物保護法。

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