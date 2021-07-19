警當臨時保母1抱2牽...畫面太溫馨！網：這個不錯可以嫁

▲警消人員自火場救出3幼童。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中正五街某大樓公寓18日中午發生住宅火警，34歲徐姓女屋主因炒菜不慎引發廚房火警，消防救護人員及時趕到撲滅，卻造成徐婦多處燒燙傷必須送醫救治，但家中不到5歲的3幼童卻無人照料，協同救火的員警則充當臨時保母，將他們1抱2牽送上警車帶載回警所；當員警帶小朋友在路旁等警車的溫馨畫面，被里長上傳臉書，獲網友熱心點讚，直稱超級暖男，有里長里民認證真的不錯，「可以嫁給他了。」

▲▼員警抱1牽2幼童透過里長臉書，直稱為認證過超級暖男，可以嫁。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園警察分局埔子派出所警員江仲軒及李宗勳昨日接獲民眾報案，立即趕抵現場進行交通管制並協助救災。經瞭解係徐姓女屋主煮中餐時，炒菜不慎引發火警，雖然10幾分後迅速撲滅火勢，但其身上手腳有多處燒傷，須立即送醫治療，但她放心不下家中分别2歲、3歲的兒子及5歲女兒3姐弟，雖已聯絡外縣市上班的丈夫，但無法即時趕回家中，一時之間又無法託付親朋。

▲員警江仲軒(左)及李宗勳(右)照顧火場3幼童做到人民保母。（圖／桃園警分局提供）

為讓徐女安心就醫，員警答應先行將小朋友帶返所內照顧，等待父親來接，李員抱著兩歲的小弟弟、五歲的小姐姐帶著三歲的弟弟乖巧地跟在警察叔叔身邊，他們站在路口等候警車時，有民眾將這溫馨的畫面拍下來傳給當地長德里彭沛妤里長，里長上傳個人臉書及IG，肯定並讚揚警消合力救災及照顧小朋友的暖心行為，還稱讚熱心照顧小朋友的員警，「很不錯可以嫁啦！」

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