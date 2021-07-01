搭檔受傷先撤退…勇消陳志帆獨闖火場！大隊長曝「無線電最後訊息」

▲彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

彰化「喬友大樓」昨夜火警，釀成4死慘劇，其中第一時間衝入火場內救援的勇消陳志帆（33歲）被發現陳屍在9樓房間浴缸中，經搶救後仍宣告殉職。彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣稍早受訪時情緒哀痛，表示陳員相當優秀，「很不捨啦！」同時劉錫垣也說，當時是兩兩編組入內救援，但過程中陳志帆的搭檔因受傷退出，陳因此落單，過程中陳還曾透過無線電回報，不料竟會發生憾事。

劉錫垣指出，起火點位於2、3樓，但濃煙不斷上竄，7、8、9樓的防疫旅館濃煙密布，情況相當危急，因此現場派遣3組、共6人入內搶救，每組人員都有各自負責的樓層，其中陳志帆就被分配往9樓搜救，但上樓過程中，陳志帆的搭檔因故受傷，所以暫時撤退，留下落單的陳志帆獨自一人挺進火場，沒想到竟會發生意外。

劉錫垣說，陳志帆搶入火場後，還曾透過無線電回報，說現場濃煙很大、需要協助，隨後即再無訊息。當陳志帆被發現時，空氣瓶裡氧氣已經快要耗盡，記者詢問「是否有派員送氧氣瓶？」劉錫垣則說，「這（送氧氣）很不容易啦，現在有很多數據我沒辦法講，還在了解中。」

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