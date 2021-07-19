23歲網紅「塔式起重機墜亡」！網曝踩空LIVE畫面：慘叫下墜→無聲





▲小邱妹意外墜亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／台北報導

大陸一23歲抖音女網紅「小邱妹」外形甜美，日前驚傳意外喪命！她是一名塔式起重機（陸稱：塔吊）司機，每天都會與網友分享自己的工作和生活情況，吸引著11萬粉絲的追蹤。7月15日，網傳顯示，小邱妹在工作中，意外踩空從塔吊上墜落慘死。

綜合陸媒報導，小邱妹出生於貴州遵義，剛剛23歲的她已經育有兩個孩子，事發時，她正在衢州江山市某工地開塔吊。

小邱妹在塔吊界也小有名氣，在抖音有11萬粉絲追蹤，她每天都會與網友分享自己的工作和生活情況，偶爾也會直播上下塔吊比較驚險的畫面，甚至還會秀神技-用腳開塔吊。

事發當天下午17點40分，剛好工地結束當天的工作，小邱妹熄火後下塔吊，不幸發生了意外。

事情發生之後，有網友曝光了疑似小邱妹當天跌落塔吊瞬間的影片。影片顯示，一女子在發出一聲慘叫之後便沒了聲音，隨後是畫面極速翻轉的狀態，直到掉落地面，畫面靜止，看起來觸目驚心。很多粉絲根據這個影片認為，小邱妹就是一邊下塔吊一邊錄影片，失足才發生的意外。

但是，死者家屬現身否認了這個說話，家屬表示，小邱妹當天在塔吊上工作時，手機一直放在包中，並沒有所謂的拍影片，她是在下班時失足才掉下來的。

對此，對此江山當地政府部門工作人員表示，因為塔吊上沒攝影機，事發時也沒有目擊人，所以具體情況相關的幾個部門還在努力調查中。