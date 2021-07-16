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珠海隧道事故救援35小時僅推進400公尺　受困14人至今音訊全無

▲珠海隧道工程14人受困，搜救隊出動橡皮艇。（圖／翻攝北京日報）

▲珠海隧道工程14人受困失聯，搜救隊出動橡皮艇才能進入隧道。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

廣東珠海興業快線（南段）項目石景山隧道施工段昨（15）日凌晨3時發生透水事故，14名施工人員受困，當地政府隨即組織團隊進行搜救，不過，截至今（16）日下午1時，受限於事故現場積水及地形，搜救隊僅推進400公尺，距離受困工人所在地還有700公尺，同時，搜救隊仍未聯繫上受困人員，救援情況仍陷入僵局。

▲珠海隧道工程透水事故現場。（圖／CFP）

▲珠海隧道工程事故現場上方為水庫，滲水情況增加救援難度。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，珠海市副市長張宜生表示，在救援過程中，遇到一些新情況和困難，影響救援進展。一是地質情況複雜。現場發現，隧道上方透水不僅包含水庫水，還有巨量山體水。二是作業現場情況複雜。一方面，隧道內作業面偏窄，排水泵車難以進入，能同時作業的泵車數量有限，影響排水速度；另一方面，抽排設備等在隧道內長時間作業排放大量一氧化碳，導致隧道內一氧化碳濃度快速上升，現場作業異常困難。三是抽排物情況複雜。

據了解，當地應急管理部調動國家隧道救援昆明隊及廣東分隊17人，攜帶500立方公尺/時排水泵1台、120立方公尺/時排水泵1台、60立方公尺/時排水泵2台以及注漿機、生命探測儀等22台套裝備投入救援。

此外，邵陽市礦山救護隊（邵陽排水站）22人，攜帶1000立方公尺/時排水泵5台、200立方公尺/時排水泵2台、400立方公尺/時排水泵5台及1公里長排水管，抵達現場參與救援工作。

廣東省應急管理廳、省消防救援總隊調集省及珠海周邊城市共28支救援隊伍，共620人、138台大型救援設備到達事故現場投入救援工作。

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