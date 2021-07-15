死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺　爆頭斷頸當場慘死

▲美國發生多起兒童卡在電梯縫隙的死傷案例。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡州外灘群島（Outer Banks）發生恐怖意外，一名7歲男童與家人前往海濱別墅度假，未料才入住幾小時，就不慎卡在電梯縫隙，隨著電梯上升，頭部遭重壓、頸部折斷，傷勢過重，當場慘死。

綜合外媒報導，柯里塔克郡（Currituck County）警消11日晚間6時40分左右接獲通報，稱一名兒童受困電梯，抵達現場後，發現一名男孩卡在電梯車廂地板與1樓電梯口上緣間的縫隙。他們將男童救出後卻搶救無效，當場宣布受害者死亡。

Horrifying. A fun family vacation quickly turned into an absolute nightmare. 由 Daily Mail 發佈於 2021年7月14日 星期三

卡羅拉消防局局長肖威（Rich Shortway）表示，這一家人來自俄亥俄州，當天稍早才抵達別墅，準備展開假期，「真是一場可怕的悲劇」。警長梅爾頓（Melton）表示，男童「頭部和頸部都被電梯壓碎，死於電梯事故造成的創傷性傷害」，而同仁們仍在調查意外發生的原因與過程。

《華盛頓郵報》報導，除了本次喪生的7歲男童以外，美國1981至2019年至少8名兒童死於電梯事故，2名以上兒童重傷，未通報的實際人數可能更多；雖有專家指出，只要加裝泡棉或塑膠製的緩衝物體填滿空洞，即可有效預防事故，且成本要100美元（約新台幣2800元），但製造商數十年以來都沒有積極解決問題。

報導也指出，美國各州監管單位僅能檢查公共或商業建築物的電梯，無轄管理私人住宅電梯。本次意外發生前3天，聯邦監管機構才要求一間主要廠商全面召回電梯，維修縫隙問題。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast