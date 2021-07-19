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串流平台用戶大增　衝擊電影院！眾人揭「影廳3優勢」：感受差很多

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲原PO好奇，還有誰會進戲院看電影。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

疫情升溫，許多人都宅在家防疫，串流影音平台也因此受惠，都有1到3成的成長幅度，也紛紛推出各項優惠，就有網友表示，宣布三級警戒之後，電影院不開放，影音串流平台成為大家精神糧食，每個月的訂閱價格大約是一張電影票的錢，但卻有看不完的電影跟影集，「串流平台真的威脅到電影院生計」。

網友在PTT發文，這波疫情下，戲院開不了或是限制人數，等於把觀眾慢慢推向串流平台去消費，各家串流平台如雨後春筍般冒出，想必戲院業者以及各大片商都有發現生態變化，尤其是花錢做市調、做行銷的好萊塢大集團，打擊一定很大。

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原PO表示，串流平台每月的會員價，也不過是一張電影票價再多一點點，但卻有看不完的電影、影集，「想走入電影院的人似乎真的持續減少」，好奇還有人會想要去電影院嗎，「老實說，串流平台真的威脅到電影院生計」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們認為，特效片就是要進戲院看才會爽。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示，「科技進步就會改變行業生態，網路發達也讓租書店、百事達之類的行業關門」、「網路發達跟串流衝擊到的不是戲院 是傳統租借DVD店，看看現在還剩多少，再十年這種店應該全球都消失了」、「其實還有個隱形殺手是『盜版』，殺傷力更大」。

不過，想進戲院的網友則認為，「電影院看特效片比較爽」、「戲院包含的氣氛跟現場觀眾的反應是串流沒辦法做到的，在國外戲院看過戲的應該都知道米國觀眾很瘋狂」、「螢幕、音效影響觀看體驗」、「去電影院看電影是享受大螢幕跟音效」、「臨場感氣氛有差，一群人一起笑的感覺也有差」、「去戲院才能真的體驗到完整的視聽享受」。

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