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國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」疫苗政治化

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲國防安全研究院分析PTT的28萬6552篇文章，發現有特定人士在煽動。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

（中央社記者游凱翔台北18日電）國防安全研究院分析，隨防疫措施升級，網路成為公眾情緒發洩管道，但台灣輿情資訊重要平台PTT八卦板上，煽動情緒的敘事占據跟疫情有關的討論，使疫情資訊交流功能逐漸癱瘓，且出現疫苗政治化怪象。

國防部智庫、國防安全研究院國家安全研究所政策分析員蔡榮峰、資訊工業策進會助理工程師陳詠君，以「激化情緒對立的口水戰，PTT八卦板疫情輿論分析」為題撰寫報告，並同時在「國防安全即時評析」專區，將長篇報告精簡化，分析COVID-19疫情爆發以來，PTT八卦版上的輿論走向。

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蔡榮峰指出，台灣疫情今年進入社區感染階段後，隨防疫措施升級、居家辦公生活型態改變，網路社群平台自然也成為公眾情緒的發洩管道，疫苗這個話題似乎變得無所不在，在PTT八卦板上，他們發現了一個奇怪趨勢，就是「煽動情緒的敘事模式正逐漸占據跟疫情有關的討論，使八卦板作為疫情資訊交流平台的功能逐漸癱瘓」。

蔡榮峰表示，報告使用內容分析、自然語言處理與社區檢測等跨領域研究方法，利用今年1月至5月的八卦板公開數據，共計28萬6552篇文章、943萬2306則留言，嘗試拼湊出背後的蛛絲馬跡。

蔡榮峰也提到疫苗政治化的怪象，他說，為精準鎖定和疫情有關的文章，他們建立了「COVID-19字典」，若文章標題包含字典中任一詞彙者，則標記為相關文章，共計3萬5584篇文章、172萬505則留言，經檢測後，印證疫苗作為八卦板疫情輿論主戰場的事實。

蔡榮峰提到，BNT疫苗在輿論脈絡中則是最政治化的一支，關聯程度高的詞彙包含「中國」、「國台辦」，並圍繞著「授權」相關的「代理商」、「上海」、「復星」。

AZ疫苗是最早引進台灣的疫苗，也是唯一一支輿論聚焦討論不良反應的疫苗，負面效果詞彙包含「副作用」、「血栓」，與國內外政府、人民反應有關的負面效果詞彙則有「停用」、「拒打」、「不敢」等。

國產疫苗部分，以當時討論度最高的高端疫苗為例，比起有效性和保護力等真正和防疫相關的描述，其相關討論則被帶往炒股的方向，包含「股價」、「炒作」、「跌停」等相關詞彙。

▲▼駭客。（圖／取自免費圖庫pixaby）

▲蔡榮峰認為，有人刻意用輿論對政府的防疫施壓。（示意圖／取自免費圖庫pixaby）

蔡榮峰指出，與台灣民主化一同成長的八卦板至今已是許多鄉民生活不可分割的一部分，也是許多媒體朋友樂於分享的資訊來源，他們認為保存板上意見的真實性樣態，攸關民主社會的健康發展。

透過分析敘事與數據，他們拼湊出了八卦板過去幾個月疫情輿論戰更清晰的樣貌。引領風向、占領輿論篇幅、運用敘事邏輯和情緒渲染來構框疫苗的現象，使得最後公眾映入眼簾的印象是誇大AZ、Moderna等進口疫苗的不良作用、錯誤詮釋死亡率的關聯性、以炒股扣連國產疫苗，再加上所謂的「人民的疫苗選擇權」，引導輿論的方向就呼之欲出。

此外，報告指出，群眾尋找情緒出口之際，實際上也可能為中國製造的科興與國藥疫苗打開一個訊息窗口。在現行法規下，目前台灣並沒有辦法進口中國製造的疫苗，醫藥用品的進口向來由專業的主管機關進行審查，唯有以輿論的形式才能夠嵌入台灣社會的裂隙，藉輿論與指揮中心的論述競爭，對台灣政府製造防疫施政壓力。

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