紓困金還有「8萬人未申請」！這類人最高領3萬…8／9逾期不核發

▲疫情嚴峻，行政院日前公布了紓困4.0精進方案，受惠人數達190.3萬人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

疫情嚴峻對於縣內各行業、勞工、家庭都造成嚴重衝擊，行政院日前公布了紓困4.0精進方案，符合資格者可領1至3萬元，估計有190.3萬人受惠，不過目前僅有182萬人領取到這筆紓困金，還有近8萬人還沒申請補助，若在8月9日截止前都未申請，逾期登錄將不予核發。

行政院6月24日提出紓困4.0精進方案，放寬2020年所得40萬8000元以下的自營作業者與無一定雇主勞工，也可依投保薪資門檻，領1萬元或3萬元的現金補助，不限制以2019年所得為依據，預估這波放寬後將會有6萬3千餘人受惠，加上先前符合資格的184萬人，共有190.3萬人可領到這次紓困金，申請日期則到8月9日截止。

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▲自營作業者與無一定雇主勞工可採用2020所得為基準。（圖／曾梓倩）

根據《TVBS新聞網》報導，截至13日為止，只有182萬426件申請案，也就是說，還有近8人尚未請領，符合資格個民眾，必須要在 8月9日前申請，逾期將不予核發，請尚未登錄帳戶的勞工朋友們，儘速至勞保局網站登錄帳戶資料，以利核撥。

勞動部指出，這次放寬後的申請條件為以下4項：

1、須具中華民國國籍或持中華民國發給永久居留證

2、110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

3、108年度或109年度個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元

4、未請領其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼

請領方式：

109年曾請領補貼的勞工，直接撥入勞工帳戶

109年未請領且符合資格者，應於7月9日至8月9日內到勞保局e化服務系統登錄，經登錄後如果符合資格，將儘速撥款。

補助金額：

月投保薪資未超過2萬4,000元(含)，發給3萬元；月投保薪資超過2萬4,000元，發給1萬元。

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