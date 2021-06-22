孩童家庭防疫補貼1萬元　8.4成家長領到了

▲民眾15日起開始申請「勞工紓困貸款」和「孩童家庭防疫補貼」。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社記者許秩維台北21日電

行政院推出「孩童家庭防疫補貼」，提供網路申請和實體ATM領取。教育部統計，截至今天下午5時，已有189萬人透過網路或ATM領到新台幣1萬元補貼，比率達84.34%。

行政院「孩童家庭防疫補貼」補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人1萬元，15日開放網路申請，18日開放銀行實體ATM領取。民眾到國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行的ATM，輸入孩童健保卡卡號、監護人身分證號、提款卡密碼等資訊，即可領現金。

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根據教育部統計，截至21日下午5時，已有165萬3748人完成網路登記，已將補貼撥入160萬7438人的帳戶，並陸續撥款中；ATM部分，累計達28萬5641人完成現金領取；透過網路及ATM已領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數比率已達84.34%（合計189萬3079人）。

教育部表示，「孩童家庭防疫補貼」網路及ATM申領管道將持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請；因故未能於第1階段以網路與實體ATM申領的特殊個案，教育部將於6月底前公告第2階段領取時間與方式，以維護所有符合請領資格民眾的權益。