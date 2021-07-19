WFH愈變愈「穩重」？！窈窕聖品「福樂自然零Lite」喝出順暢、hold住好身材

▲「福樂自然零Lite」系列有優酪乳及優格，成分天然無加糖，吃起來口感清爽無負擔。（圖／福樂提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期許多公司企業進行居家上班，WFH成為新的生活型態，讓許多人有理由賴在家裡不出門，甚至有網友喊出「耍廢救台灣」的口號，秀出居家生活新態度。只是，隨著待在家裡的時間變長、活動量大減，就算是平常有健身習慣的人，也會因為無法出門又久坐不動，身上開始多了一些負擔，平時沒有運動習慣又沒忌口的人更不用說，讓不少人哀號不想再見到那個愈來愈「穩重」的自己。

因此，網路上開始出現許多居家期間減重妙招，除了在家做瑜伽、跳繩、健身等運動來加強自身防護力並維持體態之外；不少人專攻飲食部分，實施餐餐「自煮管理」，少鹽少油少糖的減醣飲食讓身型不走樣。不過有聰明的網友發現，在住家、公司附近的超商就有幫助打造好身材的「窈窕飲品」！根據網路溫度計的「10款超商常見窈窕飲品」調查，優酪乳、優格是最受網友青睞的首選，微微酸甜的口味相當清爽，再搭配纖維豐富的水果、麥片食用，既好吃又好消化，很多人的冰箱都會長年冰上一杯。其中特別以「福樂自然零Lite」系列討論度最高，因含有藤黃果、專利益生菌，有超過百位網友實測後驚呼身體變化太有感，再次引爆一波網路討論。

▲居家辦公為維持窈窕體態，多數人選擇「窈窕飲品」，其中優酪乳、優格最受網友青睞。

網路溫度計的調查活動中，挑選百位17～39歲年齡層的網友來體驗連續14天試飲「福樂自然零Lite」系列，其中有高達91.3％的人在持續喝了14天後，平均體重減少1.7%、腰圍也減少了2.0%。不少人認為好喝的味道又有飽足感，可以滿足嘴饞想亂吃的心。當然也有網友擔心喝優酪乳、吃優格會攝入過多熱量與糖份，但其實福樂自然零「LITE 優酪乳、優格」系列此次除了波森莓口味之外，也有無加糖口味，而且不管哪個口味，每杯優酪乳(200毫升)熱量低於150大卡、每杯優格(160公克)熱量120大卡以下，讓在意糖份、熱量的瘦身男女們也能安心大口吃。

▲連續喝「福樂自然零Lite」系列14天後，有不少網友的腰圍變小、體重也變輕了。

WFH模糊的上下班界線讓人壓力指數狂升，很容易飲食不正常，導致消化不順暢，不只讓體重增加，工作、生活也變得更心煩；在網路溫度計調查中，百位網友持續飲用添加專利益生菌的「福樂自然零Lite」系列，結果102位受訪者中就有99位網友表示排便頻率增加，高達總人數的97.1％，幫助維持消化道機能、調節生理機能、調整體質的表現力驚人。另外，「福樂自然零Lite」系列除了無加糖口味以外還有市面獨家的的波森莓口味，帶有迷人莓果香氣又不會甜膩的口感獲得所有試飲網友一致好評。

▲「福樂自然零Lite」系列有原味以及少見的波森莓口味，好喝易入口，深獲網友好評。

居家工作期間嘴饞的時刻增多，與其吃進垃圾食物爽一時，卻要身體付出健康代價，不如改選美味又對身體有益的優格或優酪乳，讓身體常保自然舒暢，搭配運動還能讓小肚肚逐漸「消風」，重新穿上超短褲、緊身洋裝的日子就在解封後，現在到7-11、全家、OK、萊爾富、全聯、大潤發等各大通路即可輕鬆入手。即日起到8/10，在7-11和全家都有做優惠，「7-11」、「全家」 Lite優格第二件六折、「全家」 Lite波森莓優酪乳第二件六折！