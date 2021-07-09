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喝飲料怕熱量高？「無加糖」成關鍵字　限定版「可爾必思」夏日回歸　網推：囤起來

▲▼可爾必思。（圖／記者周宸亘攝）

▲「可爾必思」以「無加糖、零脂肪、低鈉」為訴求，推出產品「『可爾必思』沁涼清爽』。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

受疫情三級警戒影響，居家辦公的日子成為一種新生活。上班族們省下平日的大量通勤時間，更不用因為頂著熾熱的太陽在外面趴趴走。只是，待在冷氣房中，身體的水份仍然會被冷氣吸收，不知不覺中還是會流失水份，但在沒有大量流汗的情形下，口渴感相對不容易產生，往往忽略「適時補充水份」也是居家辦公另一件重要的事情。口渴時，喝白開水是補充水份的王道，但天天喝白開水，也會有喝膩平淡滋味的一天，與其選擇市面上糖分過高的飲品，不妨試試無加糖、含有補充電解質的海鹽，又帶有清爽乳酸菌風味的夏日限定飲品『「可爾必思」沁涼清爽』。

▲▼可爾必思。（圖／記者周宸亘攝）

▲待在冷氣房中身體水份被帶走，『「可爾必思」沁涼清爽』成為上班族的新選擇。

台灣人嗜喝飲料，每天都要來上一杯已經司空見慣。不過，現代人同時追求健康與享受，既要吃得飽足，也要吃得精巧，對於飲料的滋味與口感，以及吃什麼食物搭配什麼飲料，變得更為講究。大部分人擔心碳酸飲料糖分高，但對清淡無味的飲品又提不起勁來飲用，為了身體健康，便會轉而挑選能促進體內環保的乳酸菌與運動飲料。拿起夏日限定的『「可爾必思」沁涼清爽』，光從飲料瓶身外包裝上的藍色海洋、水滴圖案和經典水玉圓點標誌，沁涼的視覺感受就讓人覺得十分消暑，心情瞬間涼快一半。

一般人喝乳酸菌菌與運動飲料，最擔心的莫過於熱量與糖分過高，味道太甜又容易膩口，喝個兩三口就得喝白開水沖淡甜分帶來的口乾舌燥。看準這樣的需求，「可爾必思」以「無加糖、零脂肪、低鈉」為訴求，推出產品『「可爾必思」沁涼清爽』特別添加「沖繩海鹽」成份，呈現鹹酸甜的絕妙平衡，不僅補充身體所需的乳酸菌，還可以品嚐到不同以往的清爽滋味，成為許多上班族的新選擇。

▲▼可爾必思。（圖／記者周宸亘攝）

▲『「可爾必思」沁涼清爽』為夏日的身體狀態調整配方，特別加入「沖繩海鹽」。

『「可爾必思」沁涼清爽』特別為夏日的身體狀態調配而成，降低甜膩口感，並且加入「沖繩海鹽」，補充身體所需的礦物質與微量元素。就算不加糖，有沖繩海鹽的微鹹味，也能讓乳酸菌的特有甜味更加突出。對於不愛運動飲料的厚重口感、覺得白開水無滋無味的人，想要喝點有味道卻降低熱量攝取的飲料，『「可爾必思」沁涼清爽』就是一個不錯的解方。在「可爾必思」團隊的特別研發下，減低會對人體造成負擔的成份，讓乳酸菌更能幫助腸胃的吸收與消化，提升人體保護力，以黃金比例打造的鹹酸甜的滋味，更讓人忍不住一口接一口。這樣顧口感也顧身體的新潮乳酸菌飲料每年夏季一回歸，就讓網友們直呼：「一瓶喝得不過癮，一次要敗兩瓶。」、「炎熱的夏天就是要這一瓶，太暢快惹！」

▲▼可爾必思。（圖／記者周宸亘攝）

▲乳酸菌專家獨創的『「可爾必思」沁涼清爽』，適合長期待在冷氣房或是居家運動的人。

身體防護力就是現代人最好的競爭力。居家工作期間，也可以為往後解除疫情警戒的日子超前部署，儲備戰力。想要給防疫生活帶來一點新鮮感，就從品味食物下手。由乳酸菌專家獨創的『「可爾必思」沁涼清爽』，適合長期待在冷氣房或是居家運動的你。現在到7-11就能夠輕鬆購買，還能搭配飲料抽抽樂活動。炎炎夏日需要隨時補充流失的水分與電解質，一起無負擔品嚐清爽消暑的滋味。

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關鍵字：

可爾必思沁涼清爽無加糖乳酸菌沖繩海鹽低鈉

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