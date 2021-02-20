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打開過期8年優格「飄味噌屎味」噁爆了！　超衝擊畫面曝光

優格。（圖／截自Pixabay）

▲有網友開箱過期8年優格，味道非常驚人。（示意圖／截自Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多人小時候喜歡把自己認為珍貴的東西收藏起來，但有時東西放久就忘在那了。一位日本網友在小學時拿到了學校發的優格，因為捨不得吃掉便帶回家放著，結果一放就是8年多，直到最近打掃才又重新翻出，當他打開時一看，優格不僅早已不能食用，還散發出一股驚人的臭味。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，網友「ミスターえる」在twitter上分享了一盒過期多年的優格，表示這盒優格是在2012年時學校營養午餐附的，上頭的保存期限寫著2012年12月12日，當時還是小學生的他認為數字上的巧合很稀奇，所以就把優格帶回家收藏，沒想到一放就是8年多。

▲▼過期8年優格。（圖／翻攝自YouTube／ミスターえる）

▲優格蓋子上保存期限的年月日剛好是「12.12.12」。（圖／翻攝自YouTube／ミスターえる）

直到最近ミスターえる在打掃家裡時，才又重新發現這盒優格，現在是一名漫畫家的他決定拍影片來「開箱」，為此他還準備了多層手套和圍裙，但當他打開時，還是被眼前的景象給驚呆了，只見盒中的優格呈泥土般的稠狀褐色，還有「80趴味噌加上20趴排泄物」的臭味，即使他戴了2層口罩，依然抵擋不了如生化武器般的味道。

▲▼過期8年優格。（圖／翻攝自YouTube／ミスターえる）

▲裡頭的優格不僅呈褐色，還散發出一股驚人氣味。（圖／翻攝自YouTube／ミスターえる）

許多網友看完這驚人的開箱後紛紛表示，「光看就覺得能聞到它，害我只能一直憋氣」、「為什麼會變咖哩」、「想著它是巧克力口味的就好」、「應該放個100年讓子孫挖寶」。ミスターえる也幽默表示，打開優格的瞬間他竟想起了阿嬤的晚餐，不過他也確定沒有再收藏其他「恐怖」的東西了。

▼ミスターえる的開箱影片。

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