疫苗意願登記「超過862萬人」近120萬人改AZ　願打AZ人數已過半！





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

疫苗意願登記平台持續累計人數中，根據指揮中心截至下午5點最新統計，全國意願登記完成總人數有8,624,621人，其中同時登記AstraZeneca/Moderna人數有4,274,930人，佔總登記人數49.57%，而重新選擇AstraZeneca人數1,199,562人，累計下來願意打AZ的人數已過半數。

根據指揮中心統計，目前意願登記累計8,624,621人，登記AstraZeneca人數：359,307人，佔總登記人數4.16%，登記Moderna人數：3,990,384人，佔總登記人數46.27%，同時登記AstraZeneca/Moderna人數：4,274,930人，佔總登記人數49.57%，在7/11的14:00後，重新選擇AstraZeneca人數有1,199,562人。

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另外，指揮官陳時中今也宣布，6/9～7/9第一至三類接種莫德納第一劑滿28天，即起開放接種第二劑，自7月1、5、8及9日陸續配送至各地方政府衛生局或合約醫療院所的Moderna疫苗目前尚餘21萬570劑，將在7月29日至8月6日間到期，針對原已符合第二劑接種間隔為至少28天的第一類、機組人員及孕婦等對象提供接種。