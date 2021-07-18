遵守防疫卻被負評！外送員被「轟1句話」超兩難：一把年紀還公主病

▲疫情期間外送員不可送上樓。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

原本外送員會把餐點送到家門口，但疫情期間為了安全起見，社區大樓都改由統一放在警衛室，住戶自己下樓領取，以免增加病毒進入社區的風險，不過也出現不少奧客，堅持要外送員送上樓，台北甚至有位阿姨聽到不能送上3樓，直接爆氣棄單！

一名外送員在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前接到一張訂單備註「電話聯絡並將餐點送上三樓」，他抵達社區卻發現，大門公布欄寫著外送員禁止進入，餐點統一放在置物籃給住戶自己領取，且電梯要刷門禁卡，外送員也不可能偷跑。

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▲原PO貼大樓管委會的公告證明。（圖／翻攝自爆怨2公社）



於是原PO打電話給客人說明狀況，請對方自己下樓取餐，「誰知道這位阿姨一聽到要自己下去拿，竟然直接爆氣」，還說其他外送員都可以送上來，唯獨原PO沒辦法，最後直接棄單說「餐點不要了」，「事後我就被那位阿姨按差評了」，他覺得自己乖乖遵守管委會防疫規定，卻被奧客沒來由地負評，實在生氣又無奈，「不希望有客人可以在那邊耍特權，一把年紀了還在那邊公主病。」

網友留言，「直接跟她謝謝就好了，謝謝阿姨請我吃，氣死她」、「你就回答：是喔？那我打1999問看看（之後只要聽到這句的都會安靜下來）」、「這樣就給差評，懶到這樣也真的不簡單」、「我昨天也遇到同樣狀況，跟她唬爛我前一單是送確診者，立馬跟我說放一樓就好她自己下來拿」、「我真心覺得應該要讓外送員有機會評價店家跟客人，這樣才能讓彼此相互了解。」