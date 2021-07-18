遊客往「孔子傳道」雕像亂丟錢　害至聖先師與弟子變「公開聚賭」

▲遊客亂丟錢，把「孔子傳道」變得像是聚賭。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海崇明博物館內的「孔子傳道」雕像近日被遊客亂丟錢幣、紙鈔，導致至聖先師教導弟子的場景變得像是「聚賭」。博物館的副館長無奈表示，此種現象其實已存在多年，工作人員定期都會清理，只是過去沒有人說過像是「聚賭」，未來會更密集清理，並加強宣導，避免再次發生。

根據《澎湃新聞》報導，崇明博物館的副館長馮錫單指出，很多遊客覺得丟錢具有「祈福」的效果，雖然工作人員都會勸阻，但有人還是執意要丟，也只能事後再來清理，「的確是很無奈。」

▼工作人員加強清理後，目前雕像前已沒有錢幣。（圖／翻攝澎湃新聞）



馮錫單提到，丟錢的現象其實已經存在好多年，工作人員都會定期清理，但以前沒有人覺得看起來像是「聚賭」，現在有遊客這麼說了以後，館方也很重視，已經請工作人員更密集清理，每天至少4次，之後還會增設標語，加強宣導，避免再次發生。

館方也建議，遊客應該文明參觀，有祈福或者募捐的心願，請投放到指定的募捐箱內。報導提到，在工作人員的努力下，目前「孔子傳道」雕像前已經沒有錢幣、紙鈔。

▼博物館在另一處孔子像前放置募捐箱，希望遊客不要再亂丟錢。（圖／翻攝澎湃新聞）

