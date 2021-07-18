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社會 社會焦點 保障人權

原住民聖鳥鑽洞「頭過身沒過」　190cm消防勇士登高助脫困

▲原住民聖鳥鑽小洞「頭過身沒過」　190cm英雄登高助脫洞。（圖／王衍智提供）

▲一隻原住民聖鳥「紅嘴黑鵯」的幼鳥誤鑽社區的造景牆小洞，結果身體卡在洞內進退不得。（圖／鳥友王衍智提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市金山社區有一隻幼鳥受困，住戶王衍智發現，這隻受困的幼鳥竟是原住民布農族和泰雅族聖鳥「紅嘴黑鵯」幼鳥，因擔心幼鳥卡住無法動彈，趕緊請附近的金山消防分隊打火英雄來救援，消防員爬上梯頂，將幼鳥順利救出並放飛，而親鳥也在附近不斷徘徊，聖鳥一家終於可以相聚團圓。

社區的住戶王衍智同時也是拍鳥俱樂部鳥友，他一見受困幼鳥身分不一般，竟是原住民布農族和泰雅族聖鳥「紅嘴黑鵯」幼鳥。王衍智說，這隻紅嘴黑鵯幼鳥受困後，親鳥並未拋下牠，仍三不五時叼糧餵食，不過鳥爸媽無能為力救出幼鳥，社區鄰居試著搬出梯子，無奈家用梯根本不夠高，最後只好請出金山消防分隊前來幫忙。

▲原住民聖鳥鑽小洞「頭過身沒過」　190cm英雄登高助脫洞。（圖／王衍智提供）

▲▼消防隊出動身高190的勇士前往登高救援。

▲原住民聖鳥鑽小洞「頭過身沒過」　190cm英雄登高助脫洞。（圖／王衍智提供）

消防隊見社區中庭挑高屋頂，特別派出隊上190公分的救難英雄，救難人員手腳俐落地爬到3樓高的樑柱後，順利救出卡在孔洞中的幼鳥，成功解救幼鳥後將幼鳥放在樹旁。接著就看到幼鳥自行飛離，與附近的鳥爸、鳥媽和其他幼鳥的兄弟姊妹一家子團圓。王衍智把這段溫馨救鳥的過程放上拍鳥俱樂部的社團內分享，引發鳥友熱烈迴響。

相傳從前居民與動物們相處得很和諧，某日村裏發生一場大火，連燒數日、死傷無數，而紅嘴黑鵯為幫忙救火，不斷的用嘴喙與腳把著火的樹枝折斷帶走，最後雖然順利將火勢撲滅，卻讓鳥身被燻得焦黑，嘴喙和腳趾也被燒得通紅，成了現在的模樣，從此無論是泰雅族或者布農族，都流傳有關紅嘴黑鵯的神話故事，牠也成為兩族人心中的聖鳥。

▲原住民聖鳥鑽小洞「頭過身沒過」　190cm英雄登高助脫洞。（圖／王衍智提供）

▲獲救的幼鳥很快飛到家人身邊，一家團聚。

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